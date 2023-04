Vítkovické zmrtvýchvstání završil Koch. ‚Kdybychom se neprobrali, mohli jsme skončit,‘ říká Lakatoš

Vítkovické naděje v semifinále hokejové extraligy jsou stále při životě. Ostravané snížili stav série s Hradcem Králové na 2:3. Poslední domácí utkání totiž po velkém dramatu nakonec zvládli. Vítkovice vyhrály 3:2 ve druhém prodloužení. V čase 98:59 se trefil obránce Patrik Koch. Slovenský hokejista svým gólem ukončil třetí nejdelší utkání v historii extraligy. Ostrava 11:09 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Koch dává vítězný gól Vítkovic do sítě Hradce Králové | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Vítkovičtí fanoušci slavili branku Patrika Kocha ještě pár minut po konci utkání. Pesimističtí příznivci mohli před pár dny za stavu 0:3 na zápasy Ostravany klidně odepsat.

Ale díky dvěma výhrám v řadě a důležité trefě Kocha je rázem stav semifinále z pohledu Vítkovic o poznání optimističtější.

„Byl to krásný pocit, jsem hlavně rád, že nekončíme a jedeme dál. Věřím, že nás výhra nakopne a sérii zvládneme otočit,“ říká vítkovický obránce.

Slovenský hokejista rozhodl v končící 99. minutě. Jeho trefa z ostrého úhlu překvapivě zamířila přesně pod horní tyčku.

KOCHÁČEK ROZHODL | Vítězný gól Vítkovic v 5. semifinále vstřelil obránce Patrik Koch. A jaký to byl fešák! #VITvMHK #TELH pic.twitter.com/5au5v0yll2 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) April 11, 2023

„Projížděl jsem tam po levé straně. Peter Mueller mi tam zahlásil, ať jedu, tak jsem ho poslechl, a pak už jsem jen reagoval na to, že jsem tam viděl nějaké místo, zkusil jsem to tam dát a zkrátka to tam padlo,“ popisuje vítkovický hrdina.

„Byla to od něj perfektní práce. Celé prodloužení hrál výborně, strašně moc bruslil a vždy, když byl na ledě, snažil se nám dost pomáhat dopředu. Hokej už se posunul zkrátka tak, že hraje pět lidí dopředu a pět lidí dozadu, tak to má být,“ chválí svého spoluhráče kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš.

„Tu první třetinu jsme museli hodit rychle za hlavu. Bylo to o tom, že kdybychom se neprobrali a nezačali hrát, tak teď můžu hodnotit sezonu. Mohli jsme skončit,“ připomíná ale Lakatoš nepovedený začátek utkání, kdy Vítkovice po první dvacetiminutovce prohrávaly 0:2.

Díky prvnímu domácímu vítězství v sérii jsou Ostravané zpátky ve hře a sezona jim tak ještě nekončí.

„Hráči mají nějakou vidinu a jdou za ní. Teď musíme rychle zregenerovat, ale toto jsou pro nás legální povzbuzující léky. S tím tam pojedeme a pokusíme se zopakovat tak kvalitní výkon,“ dodává trenér vítkovických hokejistů Miloš Holaň.

Šesté semifinále extraligového play-off mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové je na programu ve čtvrtek v 17.00.