Začíná předkolo play-off extraligy. ‚Jsme outsideři,‘ říká trenér Komety před zápasy s Mladou Boleslaví

Loni znamenalo předkolo play-off pro hokejovou Kometu konec sezony, teď dostanou Brňané šanci tento výsledek vylepšit. Domácím zápasem totiž ve středu od 19.00 vstoupí do letošní série předkola, ve které se utkají s Mladou Boleslaví. Kometa zakončila základní část sedmá, Středočeši byli desátí. Přesto brněnský kouč Patrik Martinec považuje soupeře za favorita. Brno 12:44 8. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Flek a hráči Komety Brno se radují z branky | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: Profimedia, ČTK

„Jsme spíše outsideři. Boleslav poslední roky hrála v play-off skvěle, postoupila pokaždé do semifinále. Z pohledu statistik a nějakých prognóz jsme velcí outsideři, z mého pohledu jsme jeden z dvanácti týmů, který může vyhrát pohár. A my ho chceme vyhrát,“ řekl Radiožurnálu před předkolem play-off proti Mladé Boleslavi trenér hokejové Komety Brno Patrik Martinec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si komentáře trenéra Patrika Martince před začátkem předkola play-off

Odkázal na to, že Středočeši dva roky po sobě došli do semifinále, což se Kometě podařilo naposledy v roce 2019. Zároveň ale kouč dodává, že jeho slova nemají sloužit tak, že si chystá omluvu pro případné vyřazení.

„Bylo by alibistické říkat, že si jdeme jen zahrát a něco zkusit. Hraje se pro pohár. Když jsem byl v Českých Budějovicích, byli jsme třetí a byl jsem zklamaný. Spokojený může být jenom ten, který pohár zvedne, tak to je. Když někdo říká něco jiného, tak je to lež,“ říká Martinec.

Je fakt, že v základní části aktuální sezony navíc byla Mladá Boleslav jediným týmem, který Brňané neporazili – ve čtyřech vzájemných duelech dokonce nezískali ani bod. Trenér Martinec přece jen přiblížil, čím zrovna Mladá Boleslav Brňany přehrává.

„Jejich největší síla? Je to zkrátka ‚bruslařský klub‘. Možná s výjimkou Davida Šticha jsou všichni skvělí bruslaři,“ rýpnul si s nadsázkou Martinec do mohutného defenzivního obránce, kterého loni trénoval v Českých Budějovicích.

Je to tady, dnes startuje play off! Do akce půjde osmička týmů, kdo si připíše první vítězství? #TELH #zatitulem



: https://t.co/0O7WBGRyHc



: Lukáš Filipec pic.twitter.com/tbjqsfX4sG — Tipsport extraliga (@telhcz) March 8, 2023

V té době vedl Kometu Jiří Kalous, který nyní trénuje právě Mladou Boleslav. Podle útočníka Martina Zaťoviče ale nebude hrát velkou roli to, že trenér soupeře brněnský tým dobře zná.

„Je tu hodně nových hráčů, ale extraliga je tak malá, že mají trenéři přečtené všechny hráče. Ale není to tak, že když tady byl, věděl by nějaké detaily taktiky a tak dále, to se pořád mění. Myslím, že to hrát roli nebude,“ řekl Zaťovič.

„Víme, že je to silný, a především play-offový tým. Hlavně v domácím prostředí jsou fanoušci šestý hráč, dokážou vytvořit neskutečné prostředí. Ale i soupeřům se v tom hraje dobře, bouřlivá atmosféra žene i je,“ říká o svých brněnských zkušenostech mladoboleslavský kouč Kalous.

Úvodní dva duely série hrané na tři vítězství přivítá brněnská hala Rondo – ten středeční začne v 19.00, ve čtvrtek začíná v 18.00. V dalších zápasech čeká obhájce titulu ze Třince tým Litvínova, Plzeň se pokusí překvapit Bílé Tygry z Liberce a Olomouc se postaví Karlovým Varům.