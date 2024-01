Extraliga se oblékne do oranžové barvy. Projekt O kapku lepší hokej míří na české stadiony

Je to další příběh o umění bojovat a porvat se s mnohem těžším protivníkem, než který proti vám stojí na sportovních kolbištích. Patrik Luska je třináctiletý brankář @MountfieldHK, který zvládl vychytat své velké vítězství i mimo led. Se zákeřnou nemocí tvrdě a statečně bojoval.… pic.twitter.com/CNBJWzpJwZ — Tipsport extraliga (@telhcz) January 29, 2024 Zápasy hokejové extraligy mají v tomto týdnu jedno společné, budou se hrát v rámci projektu O kapku lepší hokej. Na všech extraligových stadionech se hokej oblékne do oranžové barvy a hráči i fanoušci budou moct přispět na děti trpící poruchou krvetvorby prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje. Praha 21:50 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vidíme kolem sebe plno příběhů, kdy se lidé dostanou do svízelné situace. Každá taková akce je důležitá a musíme podporovat lidi, kteří nemají takové štěstí, jako máme třeba my,“ uvědomuje si liberecký útočník Michal Birner.

Právě on bude jedním z hráčů, kteří budou mít na svých dresech oranžové prvky. Dresy pak půjdou do dražby a výtěžek právě na konto Nadačního fondu Kapka naděje. Kromě Michala Birnera bude mít na sobě takový dres v každém zápase extraligy, první ligy, ale i univerzitní ligy vždy jeden hráč. Ostatní pak budou používat oranžové omotávky, tkaničky nebo samolepky na helmách.

Různé formy pomoci

Přispět se bude moct nejen dražbou ale i nákupem oranžových stužek, dmskami nebo přes QR kódy. V předchozích čtyřech ročnících se vybralo celkem přes tři miliony korun.

„Pomáhá to naprosto neuvěřitelně. Hodně lidí, kteří se do těchto akcí zapojují, si to ani nedokáží uvědomit. Chápeme, že starosti, které na populaci doléhaly během covidové doby, ale i nyní, jsou obrovské. Jsou tu ale i děti, které potřebují ještě o kapku víc naší pomoci a pozornosti,“ říká ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová.

Každý ročník má svého patrona. Letos jím je třináctiletý hokejový brankář Patrik Luska, který na začátku loňského roku onemocněl akutní lymfoblastickou leukémií. Jeho náročná léčba trvala dlouhých 294 dní. Nyní je v udržovací léčbě a vzpomíná, jak mu v nejhorších chvílích pomáhaly vzkazy od spoluhráčů, ale také od brankářů u celého světa.

„Nejvíc jsem rád za Šimona Hrubce, který mi posílal motivační zprávy. Ještě víc mě to těší od člověka, který už bohužel není mezi námi. Čechmánek mi poslal vzkaz, že jsem se i rozbrečel, jak to bylo hezké,“ přiznal mladý hokejista.

Patrik se už v současnosti pomalu vrací do normálního života, ale stovky dětí stále se zákeřnou nemocí bojují. Právě na jejich léčbu se budou v tomto týdnu snažit vybrat co nejvíce prostředků hráči i fanoušci v akci O kapku lepší hokej.