Hradecký Smoleňák se ohlíží za sezonou: Na Třinec jsme měli, snad se na naší cestu nezapomene

Hokejisté Hradce Králové dosáhli ziskem stříbrných medailí na největší úspěch v klubové historii. I s odstupem doslova pár dní od porážky s Třincem 2:4 na zápasy sice stále pociťovali smutek z neúspěšné finálové série, ale zároveň si uvědomovali, že pro hradecké fanoušky dosáhli výrazného úspěchu. Rozporuplné emoce měl v sobě i kapitán hradeckého celku Radek Smoleňák, který poskytl rozhovor Radiožurnálu Sport. Hradec Králové 15:15 1. května 2023

Radek Smoleňák s cenou za druhé místo v hokejové extralize | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Pocity jsou stále takové smíšené. Nevím, jak to cítí ostatní, ale já si furt myslím, že jsme na Třinec měli, že to nebylo nic nereálného. Kdyby nás naopak nějaký tým přejel 4:0, nedá se nic dělat, ale takhle v sobě mám, že jsme to mohli urvat. O to víc mě to mrzí, kvůli nám i kvůli fanouškům, kteří si to určitě zasloužili,“ ohlíží se za finálovou sérií Smoleňák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte jak s odstupem času hodnotí Radek Smoleňák sezonu Hradce Králové

Hradečtí podle šestatřicetiletého kapitána předvedli v play-off zcela jiný výkon než v sezoně, ve které vyhráli základní část, ale poté podlehli ve čtvrtfinále Mladé Boleslavi 1:4 na zápasy. I proto, že tentokrát neměli na růžích ustláno.

„Nyní jsme play-off hokej museli hrát de facto už někdy od ledna, kdy jsme se v tabulce pohybovali hodně dole. Pokud jsme chtěli myslet na horní příčky, museli jsme tahat každý zápas. Do play-off už jsme šli v módu, který jsme hráli už měsíc a půl. Nechci říct, že minulý rok se o nic nehrálo, ale byli jsme v klidných vodách a do play-off jsme přišli nepřipravení,“ porovnává Smoleňák.

Sám byl zvyklý, že svému týmu rok co rok pomáhal góly. V tomto ročníku se ale situace kolem jeho produktivity vyvíjela jinak. Hradecký kapitán vynechal kvůli zranění polovinu základní části a vstřelil jen sedm branek. Zdravotní problémy navíc řešil i na startu play-off.

„Takový pocit jsem vlastně nikdy nezažil. Zranění jsem v hokeji moc neměl a letos jsem si to asi vyžral za všechny. Nebylo to nic jednoduchého, ale svůj osobní cíl jsem si splnil - dát se do kupy a odehrát alespoň pár utkání v play-off. Z toho, že jsem se nenechal zlomit, mám alespoň nějakou vnitřní radost.“

S góly se roztrhl pytel a Hradec dokázal během pár minut vyrovnat! Tečí před Kacetlem se o to postaral kapitán Radek Smoleňák. #MHKTRI #TELH pic.twitter.com/IPSsUzky5t — Tipsport extraliga (@telhcz) April 18, 2023

Smoleňák musel skousnout i to, že se v bojích o titul ocitl v několika zápasech mimo sestavu.

„Tyhle zápasy už se hrají na to, komu to jede, komu se daří. Kluci už se musí úplně vyždímat, nehledí se doprava, doleva. A často vyšlo na mě, že jsem nebyl jedním z těch, na kterých to stálo. To je ale podle mě naprosto normální, protože zranění jsem měl hodně a kluci, kteří dostávali větší minutáž, si zaslouží kredit za to, že nás dostali do finále,“ říká zkušený útočník.

První finále v historii klubu tedy hradečtí hokejisté k zisku titulu nedotáhli, podle Smoleňáka ale nabrali hodně zkušeností, které by mohli zúročit v dalších sezonách.

„Jenom si přeji, aby se tady na naší cestu nezapomnělo. Doufám, že když si lidé na tento tým vzpomenou, řeknou si, že odvedl dobrou práci a nechal tam všechno,“ uzavírá Radek Smoleňák.

Jsme doma ❤️ Děkujeme za úžasné přivítání pic.twitter.com/JxrqYn9EBw — Mountfield HK (@MountfieldHK) April 28, 2023