Hokejová Sparta znovu prohrála, Pirát Vantuch rozhodl 10 sekund před koncem

‚Můžeme dokázat, že jsme dobrý ročník.‘ Hokejová dvacítka se chystá na klíčový zápas s Američany

Čtrnáct let už čekají čeští hokejisté na medaili z mistrovství světa hráčů do 20 let. Aby mohli myslet na ukončení téhle série, musejí ve čtvrtfinále vyřadit Spojené státy.