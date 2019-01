‚Není v pořádku, aby hokej skončil v půlce února.‘ Šéf svazu Král prosazuje konec extraligové baráže

„Ochota klubů moc nebyla, ale začínám mít pocit, že po diskuzích a argumentaci v poslední době se k tomu čím dál víc klubů začíná stavět vstřícněji,“ říká odhodlaně prezident Českého hokeje Tomáš Král, který je dlouhodobě zastáncem přímého sestupu a postupu v extralize.

Pokuta 190 tisíc a podmíněně uzavřená tribuna na dva zápasy. Disciplinární komise potrestala Hradec Králové Číst článek

„Já bych si to přál a budu se snažit to prosadit. Kdyby to byla moje firma, řekl bych vám, že to tak bude, ale udělám všechno, aby se na to přešlo. Tahle varianta je nejsportovnější a z historie se ukazuje, že poslední klub v extralize je tak oddělený, že by bylo sportovně v pořádku, kdyby tenhle klub šel dolů,“ navrhuje Král.

V letošním ročníku jsou na konci tabulky zřetelně oddělené týmy Chomutova a Pardubic, vloni skončily s odstupem vzadu po základní části Litvínov a Jihlava, rok předtím šlo a Pardubice a karlovarskou Energii.

Právě Karlovy Vary chtěly vloni v létě na konferenci Českého svazu ledního hokeje otevřít jednání o zrušení extraligové baráže. Západočeši ale nezískali pro opětovné zavedení přímého sestupu a postupu potřebnou podporu. Proti bylo všech třináct zbývajících extraligových týmů.

„Ze sportovního hlediska to dává logiku a z hlediska systému soutěží jednoznačně. Docílili bychom toho, že hokej by se hrál až do dubna. Není v pořádku, aby hokej skončil v půlce února,“ přidává prezident Českého hokeje Tomáš Král další argument, proč chce, aby se už od příští sezóny zavedl v extralize přímý sestup a postup.

O změně musí rozhodnout výkonný výbor. A to nejpozději měsíc před začátkem další sezony. Jasno by ale podle vedení českého hokeje mělo být už do června.

Robert Záruba

@robertzaruba Prezident ČSLH Tomáš Král po 13 dnech prezentoval podněty z Hokejového fóra, které celkem popsalo situaci v českém hokeji, až na jeden bod, který "není na pořadu dne." Tak ho připomenu: český hokej NEMÁ dost vlastních hráčů na extraligu o 14 týmech. Zúžení je kruté leč nezbytné. 1 109

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 31. 1. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 40 23 3 4 10 132:97 79 2. Třinec 40 23 3 3 11 123:87 78 3. Mountfield HK 40 19 6 3 12 113:99 72 4. Vítkovice 42 21 3 3 15 112:103 72 5. Plzeň 39 18 6 5 10 128:83 71 6. Kometa Brno 41 18 5 4 14 122:110 68 7. Mladá Boleslav 41 20 1 1 19 102:98 63 8. Olomouc 41 17 2 6 16 97:114 61 9. Sparta 39 16 5 1 17 104:100 59 10. Litvínov 40 17 2 1 20 94:106 56 11. Zlín 40 15 2 4 19 108:112 53 12. K. Vary 39 12 3 3 21 100:114 45 13. Chomutov 40 10 2 3 25 89:132 37 14. Dynamo 40 7 2 4 27 79:148 29