Třinecký Jeřábek svůj první zápas proti rodné Plzni zvládl. ‚Divákům to dlužíme,‘ řekl po výhře 3:2

Hokejisté Třince vyhráli v pátečním 10. extraligovém kole nad Plzní 3:2. Bylo to pro ně už třetí domácí vítězství za sebou, pokud započteme i úterní triumf v Lize mistrů nad švýcarským Davosem. Velkou motivaci proti Plzni měl její odchovanec, reprezentační obránce Jakub Jeřábek. Třinec 21:53 14. října 2022

„Bylo to extrémně těžké. Všichni jsme věděli, že to bude náročné, Plzeň má bruslivý fyzický tým a jenom se to potvrdilo. Nevím, jestli jsme na začátku měli trochu těžké nohy, ale byli jsme horším týmem a jsme strašně rádi, že jsme to překlopili na naší stranu,“ vrátil se Jeřábek k průběhu utkání.

Plzeň šla brzy do vedení, ale i díky důrazu Jeřábka rychle srovnal Voženílek a ve druhé třetině Oceláři dvěma přesilovkami, dá se říct, rozhodli.

A Jeřábek si připsal i druhou asistenci v zápase, ve kterém měl jako odchovanec Plzně velkou motivaci, proto vypsal zvýšenou prémii do klubové kasy.

„Na každý zápas někdo z kluků vypisuje prémii, u mě to bylo tentokrát automatické. Je tam i nějaká speciální odměna navíc. Na zápas jsem se těšil a s tímto jsem počítal.“

Proti Plzni hrál v kariéře vůbec poprvé, mimo mateřský klub totiž působil jen v NHL a KHL.

„Svým způsobem jsem trochu nervózní byl, bavili jsme se o tom s kluky a speciální to bylo. Jsem na jednu stranu rád, že mám tu premiéru doma za sebou, ale ještě mě bude čekat ta v Plzni,“ vyhlíží Jeřábek duel na konci listopadu a zároveň si pochvaluje, jak se Třinec výsledkově zvedl.

„Začali jsme se soustředit na maličkosti, být na svých postech více zodpovědní a dělat jednoduché věci, které přináší vítězství. Nastartovali jsme to a snad v tom budeme pokračovat. Divákům jsme to dlužili, začátek sezony jsme tu neměli dobrý. Víme, že lidé jsou tu nároční, ale naštěstí jsme jim teď dopřáli pár vítězství.“

Čtyřzápasovou domácí šňůru Oceláři zakončí v neděli reprízou posledního finále s pražskou Spartou.