Cukroví, řízek a trénink. Hokejisté museli myslet na životosprávu, Vánoce extraligu nezastavily

„Hráči vědí, že 26. je zápas a jak důležitý každý duel je. Kdokoliv by 25. nevypadal dobře, tak nenastoupí. Pokud někdo udělá něco hloupého, tak nechce další zápas hrát,“ říká na Radiožurnálu nemilosrdně trenér Sparty Uwe Krupp.

Václav Prospal se s rodinou těší na klasické české Vánoce, z Ameriky znali jen ty s palmami u moře Číst článek

Klidnější Vánoce mají letos hokejisté Karlových Varů. Díky účasti Třince na Spenglerově poháru totiž duel dnešního 29. extraligového kola odehrají až v polovině ledna. Přesto je do konce roku čekají ještě dvě extraligová kola.

Další týmy čeká „mezi svátky“ porce tří extraligových zápasů, ten první hned na Štěpána, dva dny po Štědrém večeru. A štědrovečerní večeři. „Dám si svařák, grog, vínečko, aperol. A samozřejmě cukroví, řízek, salát, i rybička bude,“ popisoval s úsměvem na tváři hokejista Petr Koukal, co všechno si chce během Vánoc dopřát.

Zkušený 36letý útočník Hradce Králové si s životosprávou už moc hlavu neláme. Jeho mladší spoluhráči zní zodpovědněji. „Nějaké cukroví a řízky určitě budou, ale v malé míře, abych se 26. ve Zlíně rozjel,“ plánoval střídmost 20letý Matěj Chalupa, aby se následně rozesmál, že chce spořádat „čtyři řízky a půl kila cukroví.“

Příkladem pro všechny extraligové hokejisty by mohl být třeba liberecký brankář Roman Will: „Každý si chce Vánoce trošku užít, ale jsme profíci a není čas jíst 4 dny bramborový salát a pak se na zápase nehnout,“ uvědomuje si Will, který nejí kapra a na Štědrý den si tak dal kuřecí řízek.

‚25. to vypotím‘

Také zlínský Tomáš Fořt se drží o Vánocích zkrátka. „Nehrotím to, ale hlídám se. Věřím, že když si 24. něco dám, tak to 25. vypotím,“ doufá Beran v účinky vánočního tréninku.

Stejně jako Fořt nemusí ani Zbyněk Irgl cukroví. Nejlepší střelec Olomouce ale má jinou slabinu – vánočku. „Jsem schopný ji zbaštit opravdu celou, tu velkou. Trénink 25. je vždycky těžký, to je pravda,“ usmívá se Irgl.

Jeho Olomouc v televizním zápase přivítá na vlastním ledě od 18 hodin Kometu Brno. 29. kolo začne už v půl čtvrté zápasem Zlína s Hradcem a severočeským derby mezi Chomutovem a Libercem.