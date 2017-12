Extraliga o vánočních svátcích táhne. V posledních dvou kolech bylo hned čtyřikrát vyprodáno

V hokejové extralize se odehrají poslední zápasy letošního roku. V rámci 35. kola je na programu šest zápasů a dá se očekávat, že stejně jako v předchozích dvou kolech, bude na stadionech mnoho fanoušků. Praha 8:20 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Extraliga během vánoc táhne, a to nejen v Brně, kde je o hokej tradičně velký zájem. | Foto: ČTK

Ozdobit stromeček, sníst kapra, rozdat dárky, slavnostně poobědvat a vyrazit na hokej... I takhle se s trochou nadsázky dají popsat české Vánoce.

Návštěvnost na hokejových stadionech totiž ve vánočním období stoupá. V posledních dvou kolech bylo totiž hned čtyřikrát vyprodáno a v dalších pěti případech byly stadiony naplněny z více než devadesáti procent.

Dva dny před štědrým dnem dokonce dorazilo na utkání Sparty s Brnem 16 343 diváků, což byla pátá nejvyšší návštěva v historii základní části české extraligy.

Během Vánoc prostě hokej táhne - lidé využívají volna, navštěvují své příbuzné a v rámci toho stihnou v daném městě zajít na extraligu.

„Jsme ze Zdic, to je u Berouna. Jedeme za synovcem Martinem Růžičkou, který hraje za Třinec. Jezdíme skoro na každý zápas do Prahy, do Plzně, sem do Litvnínova. O svátcích se nám to hodí. Těšíme se na vítězství Třince,“ vyprávěl Radiožurnálu fanoušek David před zápasem Litvínova s Třincem, který se hrál na druhý svátek vánoční. Tehdy Třinec opravdu vyhrál.

V sobotu hraje doma se Zlínem a vzhledem tomu, že v minulém kole bylo vyprodáno, dá se předpokládat, že návštěvnost bude opět slušná. Stejně jako na zápase Vítkovic s brněnskou Kometou, ve kterém bude ostravský klub útočit na rekordní desáté vítězství v řadě.

„Nemyslím si, že budeme cítit nějaký tlak. Hrajeme doma, kde nám velmi pomáhají fanoušci. Myslím si, že bude plná hala, takže atmosféra bude super,“ doufá útočník Lukáš Kucsera.