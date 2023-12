Souboj ze dna tabulky ovládly Vítkovice. Ostravští hokejisté zdolali Mladou Boleslav a vzdálili se baráži

Předehrávka 28. kola hokejové extraligy přinesla souboj týmů ze spodních pater tabulky. Dvanácté Vítkovice zdolaly 2:0 poslední Mladou Boleslav.

Ostravský celek si vytvořil na barážovou pozici náskok 11 bodů. Naopak Středočeši musejí volat na poplach. Nebodovali šest zápasů v řadě a hrozí jim záchranářské starosti.

„Čas se nám krátí, vnímáme to v kabině, už je načase sbírat nějaké body, abychom se nedostali do nějakého průšvihu. Doufám, že to zlomíme co nejdřív, abychom se probojovávali výš a výš,“ uvědomuje si vážnost situace obránce Mladé Boleslavi Filip Pyrochta.

Středočeši utrpěli v hokejové extralize už šestou porážku za sebou. Na jakýkoliv bodový zisk čekají od 26. listopadu. Tentokrát měli k výhře daleko, protože všechny jejich střely skončily buď mimo branku nebo u gólmana Vítkovic Lukáše Klimeše, který vychytal premiérové čisté konto v ostravském týmu.

„Je to moje první nula, takže super, ale hlavně to byl pro nás strašně důležitý zápas. S Boleslaví se hrálo v podstatě o šest bodů, takže důležitá je samozřejmě výhra,“ říká vítkovický gólman.

Zastupitelé Pardubic schválili novou hokejovou halu. Dokončit se má v roce 2027 a stát osm miliard korun Číst článek

„Boleslav je pod námi, takže kdybychom ztratili body, nebylo by to pro nás vůbec příjemné,“ navazuje na brankáře Lukáše Klimeše jeho spoluhráč Marek Kalus. Vítkovický útočník vítězným gólem rozhodl o ostravském tříbodovém zisku. Jeho tým tak může být o něco klidnější. Nejenže má na Mladou Boleslav jedenáctibodový náskok, ale dokonce má i dva zápasy k dobru.

Situace na dně tabulky je následující. Středočeši ztrácejí šest bodů na předposlední Kladno, to má ale odehráno o tři zápasy méně.

„Pořád se dá hrát se všemi, hokej je v tomhle krásný, že můžete překvapit. Chceme vyhrát každý zápas, ať jsou to Vítkovice, Sparta, Třinec, my ty body musíme sebrat všem,“ dodává mladoboleslavský obránce Filip Pyrochta.

To Vítkovice se po špatném vstupu do sezony mírně zvedají. Z posledních pěti zápasů vyhrály třikrát.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 20. 12. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 28 18 3 4 3 109:60 64 2. HC Sparta Praha 27 16 4 1 6 87:57 57 3. HC Oceláři Třinec 26 12 5 4 5 83:66 50 4. Mountfield HK, a.s. 27 12 3 4 8 74:63 46 5. HC Litvínov 27 13 3 1 10 81:77 46 6. Bílí Tygři Liberec 28 12 3 2 11 89:87 44 7. HC KOMETA BRNO 26 11 3 1 11 76:66 40 8. HC Motor České Budějovice 26 10 2 6 8 67:70 40 9. HC Olomouc 28 8 5 3 12 63:82 37 10. HC Energie Karlovy Vary 26 7 5 2 12 67:71 33 11. HC ŠKODA PLZEŇ 26 8 3 3 12 62:73 33 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 26 7 1 6 12 62:76 29 13. Rytíři Kladno 25 4 3 6 12 58:89 24 14. BK Mladá Boleslav 28 4 2 2 20 53:94 18