Dravecký, práce všeho druhu. Třinecký hokejista rozhodl semifinále z pozice beka, zaskočil i v bráně

Vladimír Dravecký nejprve ujel v oslabení a otevřel skóre. A pak znovu z brejku jako falešné křídlo v předposlední minutě první třetiny zvýšil na 3:0. Tolik gólů zaskakující bek nedával ani jako útočník.

„Jsem rád, že mi to tam padlo, a jsem rád, že jsem týmu pomohl, ale je to týmová práce. Všichni jsme šli naplno a hlavně jsme všichni věřili, že se to dnes podaří,“ říkal na Radiožurnálu k postupu do finále třiatřicetiletý slovenský útočník a v závěru sezony obránce Třince Dravecký.

Ve třetí třetině ale předvedl famózní brankářský zákrok. Gólman Hrubec už byl překonaný a Dravecký skočil do brankoviště a ve vzduchu odhodil z brankové čáry puk do bezpečí.

„Na jednu stranu to bylo pěkné, ale taky jsem trošku zaspal na pozici obránce a Němec šel sám na bránu. Jsem rád, že se to povedlo,“ snižoval svoje zásluhy.

A rád byl i brankář Hrubec, Plzeň by totiž snížila na 2:3 a mohlo hrozit ještě drama: „Je to něco neuvěřitelného, unikát. Je to nejužitečnější hráč celé sezony.“

„Jsem jen rád, že mu trenéři nedali zkusit mou výstroj, protože s tím, jak mu to jde v obraně, bych asi neměl práci,“ žertoval třinecký gólman Šimon Hrubec a raději se rychle běžel do šatny podívat, jestli Dravecký neobdivuje jeho betony.

Ve finále se dá počítat s tím, že bude Vladimír Dravecký opět sídlit v jednom z obranných párů Ocelářů.

„Snažím se čerpat z toho, že trošku vím, jak bránit. Moc na to ale ještě nemyslím. Teď si užijeme postup a na Liberec začneme myslet později,“ doplnil po zápase málo upovídaný, zato užitečný Vladimír Dravecký.

Finálovou sérii začnou Oceláři ve čtvrtek a v pátek na ledě Liberce. Úvodní buly jsou naplánována v obou případech na pátou hodinu odpoledne. Do Werk Areny se finále přesune po víkendu.

