Nejsem úplně starej a marnej, směje se Vojtěch Němec. Plzeňský útočník potupil Chomutov čtyřmi góly

Spoluhráči z plzeňské šatny si už hokejistu Vojtěcha Němce dobírat nebudou. 32letý útočník je umlčel svým mimořádným střeleckým výkonem v 5. extraligovém kole. V něm Západočeši vyhráli v Chomutově vysoko 9:2 a Němec poprvé v životě skóroval v utkání nejvyšší soutěže čtyřikrát. Chomutov, Plzeň 10:36 29. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Němec nasázel Pirátům 4 góly | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„V přípravě v Klatovech jsem dal dokonce pět gólů, ale to je druhá liga, to se nedá počítat. Kluci říkali, že jsem si našel soutěž, kterou můžu hrát, tak doufám, že jsem ukázal, že na extraligu nejsem úplně starej a marnej. Je to veselé, ale nějak bych to nepřeceňoval,“ řekl na Radiožurnálu Vojtěch Němec.

Chomutovský debakl. Plzeň nastřílela Pirátům devět branek, liberecký Bulíř si proti Zlínu připsal hattrick Číst článek

32letý útočník od nové sezony hraje za plzeňské Indiány a v pátém kole potupil Chomutov čtyřmi góly. Na ledě řádil, ale překvapivě se těšil na konec zápasu.

„Říkal jsem si, ať už je konec, ať se nevystřílíme. Ještě nás čeká spousta zápasů a ty góly budou potřeba ještě jinde. Občas si člověk říká, že je zbytečné nasypat tolik gólů v jednom zápase,“ přemýšlí. Celkově jich plzeňští hokejisté nastříleli Pirátům devět.

Němec vstřelil poprvé v životě v extraligovém utkání čtyři branky, k nim přidal nahrávku. Přesto to jeho nejlepší zápas nebyl.

„V první sezoně v extralize, když jsem hrál za Kometu, tak jsme vyhráli nad Vítkovicemi 8:2. Já jsem dal svůj první gól v extralize a zakončil jsem ho s bilancí 2+3. To je top událost, to už překoná snad jenom titul a k tomu je ještě daleko,“ vzpomíná.

Se šesti zásahy je Vojtěch Němec společně s libereckým Bulířem aktuálně nejlepším střelcem soutěže. „Po pěti kolech je to super. Když to tak bude po 50 kolech, budu tomu přikládat váhu, ale teď je zbytečné to hodnotit,“ bere svou střeleckou formu s nadhledem.

'Sesypali jsme se'

Chomutov premiérově v sezóně vedl, poprvé skóroval už ve 29. sekundě. Pak ale během deseti minut třikrát inkasoval a nakonec vysoko prohrál.

„Z naší strany, od gólmanů po hráče, kteří tu bojují o místo, to bylo katastrofální. Do utkání jsme vstoupili dobře, ale sesypali jsme se individuálními chybami a ztratili sebevědomí,“ zlobil se asistent trenéra chomutovských hokejistů Jan Šťastný.

„Vzhledem k tomu, jaké vloni měli finanční problémy, tak se sem extratřída asi nepožene. Musí hrát s klukama, kteří nejsou hvězdy a budou bojovat. Ukazovali to, ale bojovnost nestačí. Na jednu stranu mi to je líto, na druhou stranu mě to jako soupeře nemusí zajímat. Musí se s tím vyrovnat a třeba se ještě zvednou,“ zamyslel se Němec nad týmem, jehož účet zatížil čtyřmi góly. Zvednout se pokusí Severočeši v neděli na ledě pražské Sparty, Plzeň přivítá Pardubice.

Tipsport extraliga

@telhcz Devětkrát se takhle radovali fanoušci Plzně, kteří dnes vyrazili na hokej do Chomutova! 😳 Indiáni porazili Piráty 9:2, domácí tak stále zůstávají bez bodu...

#TELH #CHMvPLZ 5