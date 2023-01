Karlovarský Beránek rozhodl hattrickem přestřelku s Kometou, Sparta vyhrála před rekordní návštěvou

Hokejisté Karlových Varů porazili ve 40. kole extraligy Brno 5:4. Hattrickem se na výhře Energie podílel Ondřej Beránek, čtyři body za gól a tři asistence si připsal Petr Koblasa. Kometa prohrála počtvrté za sebou a uspěla jen ve dvou z posledních jedenácti utkání. Pražská Sparta zvítězila ve 40. kole extraligy Mladou Boleslav 4:1 a připsala si šestou výhru za sebou. Karlovy Vary 19:06 22. 1. 2023 (Aktualizováno: 19:43 22. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Beránek se prosadil hned třikrát | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Západočechům se ideálně vydařil vstup do utkání. V 5. minutě nahrál Koblasa zpoza branky Beránkovi, který otevřel účet zápasu. O dvě minuty později byl vyloučený Zbořil a domácí první přesilovou hru využili. Čiliaka prostřelil Koblasa.

Kometa svou první střelu na Habala vyslala až v 10. minutě. O dvě minuty později ale hosté prohrávali již 0:3 a zasloužila se o to opět první karlovarská formace. Čiliak po střele Koblasy od modré čáry neudržel puk a u branky stojící Beránek již neměl problém navýšit skóre.

Trenéři Komety si vzdali oddechový čas a do branky poslali Furcha. Efekt to přineslo okamžitý, o 24 sekund později se do samostatnému úniku dostal Pospíšil a nekompromisním zakončením dostal hráče z moravské metropole do zápasu.

Solidně rozjeté utkání se pro Energii zkomplikovalo ve 14. minutě, kdy dostal Havlín putoval s pětiminutovým trestem předčasně do kabin. Energie ale dlouhé oslabení přestála bez inkasované branky.

I ve druhé třetiny byli aktivnější domácí. Ve 33. minutě Dufek tvrdě dohrál Jiskru a stejně jako Havlín dostal pětiminutový trest a zápas pro něj skončil.

Západočeši nesehráli dlouhou početní výhodu dobře, přesto se jim podařilo v jejím závěru skórovat. Devět sekund před koncem přesilovky se pohotovou dorážkou potřetí v zápase prosadil Beránek.

Domácí ale nedokázali zápas dovést v poklidu do vítězného konce, ve třetí třetině se z něj stalo drama. Kometa dokázala hned po 55 sekundách snížit, když se poprvé v extralize trefil obránce Fajmon. Ve 44. minutě zůstal před domácím gólmanem zcela osamocený Zaťovič a snížil na 3:4 z pohledu hostů.

V 54. minutě díky pěkné individuální akcí Redlicha a jeho přesné střele z mezikruží vedli Energetici opět o dvě branky.

Při vyloučení Pulpána se čtyři minuty před koncem základní hrací doby odhodlala Kometa poprvé k power play, kterou přesnou střelou do horního rohu využil Zaťovič. Druhá power play v 59. minutě již pro hosty úspěšná nebyla a domácí nakonec dotáhli zápas k tříbodovému zisku.

Sparta - Mladá Boleslav 4:1

Do O2 areny i díky 14. ročníku akce Sparta vzdává hold záchranářům, vojákům, policistům a hasičům zavítala nejvyšší návštěva této sezoně 15.147 diváků. Bruslařský klub v pátém utkání pod novým trenérem Jiří Kalousem poprvé nebodoval a podruhé prohrál.

Sparta se ujala vedení už po 26 sekundách hry. V přečíslení nabídl Tomášek puk před odkrytou branku Kousalovi, který otevřel skóre. Sudí Kika s Jarošem si u videa ověřili, že nešlo o úmyslné kopnutí bruslí. Nedávná posila Sparty právě z Mladé Boleslavi se tak prosadila hned v úvodu svého premiérového vystoupení proti bývalým spoluhráčům.

Ve 24. minutě vystihl Miklišovu rozehrávku Lantoši, ale sám před Kovářem přestřelil. V čase 28:22 si vyměnil puk Söderlund s Lantošim a do švédský útočník střelou do odkryté branky vyrovnal.

Za 50 sekund Sparta opět vedla. Z levého kruhu trefil protější horní roh Novotného branky Sobotka. Vyrovnat mohl ve 39. minutě opět po nabídce Lantošiho Söderlund, ale Kovář zasáhl. Na druhé straně nepřekonal Novotného Buchtele.

V úvodu závěrečné části ztroskotal na Kovářovi Šmerha. Bruslařský klub se potom ubránil při Pláňkově trestu a další možnost na vyrovnání měl z dorážky Dvořáček, který přišel do Mladé Boleslavi na začátku ledna spolu s dalším útočníkem Přibylem výměnou za Kousala.

Ve 49. minutě při Závorově vyloučení pojistil náskok Sparty z dorážky po střele Kempného Forman. Další možnost domácí měl Safin. Při power play 68 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky Mikliš.

Výsledky hokejové extraligy HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 5. O. Beránek (Koblasa), 7. Koblasa (Pulpán, Černoch), 12. O. Beránek (Koblasa, Bartejs), 38. O. Beránek (Černoch, Koblasa), 54. Redlich - 12. Pospíšil (Holík), 41. Fajmon (Kollár), 44. Zaťovič (Šalé, A. Zbořil), 57. Zaťovič (Vincour, Horký). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Komárek, Gerát. Vyloučení: 3:3, navíc Havlín - Dufek oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 3463. Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Flynn (A. Najman, Melancon), 10. Ordoš (Derner), 42. Frolík (A. Najman) - 59. Lev (Lalancette). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Kajínek, Hynek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5583. HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. P. Kousal (Tomášek), 30. Sobotka (M. Forman), 49. M. Forman (Kempný. P. Kousal), 59. Mikliš - 29. Söderlund (Lantoši). Rozhodčí: Kika, Jaroš - Zíka, Klouček. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 15.147. HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 2:3 po nájezdech (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 1. L. Krenželok (Lakatoš, Marosz), 20. Roberts Bukarts (Mikuš, Mueller) - 23. Jaks (Estephan, Hlava), 58. Abdul (Kudrna, Zile), rozhodující nájezd Gut. Rozhodčí: Obadal, Šír - Axman, Gebauer. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 5196. HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 17. Paulovič (Čerešňák), 27. Sedlák (Hyka, Cienciala), 34. Sedlák (Cienciala), 52. Paulovič (Vondráček) - 42. Beran (Slováček), 47. Kubík (Dotchin, Plekanec). Rozhodčí: Vrba, Stano - Kis, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 10.008.