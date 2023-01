‚Při silném větru to nemá s hokejem moc společného.‘ Třinec a Brno čeká zápas pod širým nebem

Moc hráčů a ani trenérů na obou stranách nemá s těmito zápasy zkušenosti. Výjimkou je třeba třinecký obránce Jakub Jeřábek, který si v roce 2017 za Montreal po boku Tomáše Plekance zahrál v Ottawě na hřišti TD Place pro americký fotbal, a to před téměř 34 tisíci diváků.

„Strašně záleží na počasí. Zima by ani nevadila, ale vítr dokáže být někdy šílený. Doufám, že bude příjemně a užijeme si to,“ přeje si Jeřábek.

Před více než pěti lety musel mít v Kanadě speciální doplňky k výstroji.

„Zažil jsem akorát takové hřejivé polštářky ve výstroji, které jsme používali v Ottawě. Bylo tam -17 stupňů, hrozná zima a ještě foukal vítr, takže pocitově to bylo možná ještě méně. Polštářky jsme měli v bruslích i v rukavicích, ale stejně to moc nepomohlo,“ vzpomíná Jeřábek.

V zámoří se podobné zápasy hrály dvakrát v 50. letech a pak v roce 1991 v Las Vegas na parkovišti před známým hotelem a kasinem. Od roku 2003 se hraje venku vcelku pravidelně, týmy už odehrály dalších 36 zápasů pod širým nebem.

„V Americe je to spíš takové divadlo pro lidi. Když je špatné počasí, kolikrát to má s hokejem málo společného. Člověk musí hrát jednoduše a být opatrný,“ říká třinecký obránce.

Zápas v Bratislavě by mohl být vyprodaný. „Není pochyb o tom, že přijde hodně slovenských fanoušků, protože Brno i Třinec jsou na Slovensku hodně populární kluby. Navíc čekáme slušnou enklávu z obou měst, takže věříme v hodně dobrou atmosféru,“ říká Radiožurnálu Sport asistent třineckého trenéra Vladimír Országh.

Třinec i Kometa mají v kádru hodně slovenských hráčů, takže Tehelné pole v Bratislavě pro ně bude mít takřka domácí atmosféru. Kometa má čtyři Slováky, Třinec osm a navíc asistenta Országha, který hrával do 18 let čtvrtou dorosteneckou ligu ve fotbale.

„Může to být jednou za život, takže si to chceme užít. Zároveň jde ale o ligový zápas, ve kterém jde o důležité body. Bude to pro nás nová zkušenost, ale chceme odehrát kvalitní zápas,“ doplňuje třinecký asistent.

Oceláři, kterým patří v tabulce třetí příčka, mají dobrou formu se čtyřmi výhrami v řadě. Brno je deváté a jeho náskok na třinácté Karlovy Vary činí šest bodů.

Zápas Komety a Třince pod širým nebem začíná v Bratislavě v 18.30. Na víkend se stadion opět převlékne do fotbalového hávu, na Tehelném poli se bude v sobotu hrát zápas Trenčín-Zvolen a v neděli prestižní duel Slovan-Košice.