Fanoušci Kladna marně vyhlíželi Jágrův návrat. 'Čekali jsme, že nenastoupí'

Až do pátečního dopoledne to vypadalo, že by Jaromír Jágr mohl nastoupit do utkání WSM ligy proti Přerovu a potěšit tak kladenské hokejové fanoušky. Novinářům pak sice oznámil, že hrát nebude, ale mnozí jeho obdivovatelé doufali, že nakonec může být všechno jinak. Jenomže nebylo. Kladno 7:31 1. října 2017

Ten, kdo si nedělal plané naděje, zůstal raději doma. Ale co ostatní, kteří se v sobotu odpoledne vydali ke kladenskému zimnímu stadionu?

„My jsme čekali, že nenastoupí,“ řekl pro Radiožurnál jeden z fanoušků.

„Sledoval jsem to na internetu. Jednu dobu tam bylo, že hrát bude, potom že nebude a zase odpoledne, že to není jistý, jestli půjde někam jinam,“ připojil se starší pán, ze kterého se vzápětí vyklubal dědeček kladenského útočníka Romana Přikryla. „Měli bychom radost, kdyby můj vnuk s tím Jágrem tady byl vidět. To bych měl radost.“

„Bylo velké očekávání a myslím si, že hodně fanoušků zklamalo, že nebude hrát,“ poznamenal vedle stojící Přikrylův otec. Hned ale dal najevo, že bere v potaz Jágrovo případné angažmá v zámořské NHL. „Chápu to, protože on musí být zdravý. Myslím si, že má na to, aby tam šel.“

Opodál stála maminka se synem, která třímala v ruce vstupenky. Ale ne proto, aby je někomu nabízela se slevou, když právě zjistila, že Jágr opravdu nebude hrát. „Ne. Určitě ne. Bylo by to zpestření, ale my chodíme na Kladno. Ne na Jardu Jágra.“

Fandit Kladnu přišel také mladý muž, který však neskrýval jisté rozčarování a zmínil se o komplikacích spojených s Jágrovou neúčastí v zápase. „Kamarádi se taky těšili, nefandí Kladnu, koupili si pět lístků a nakonec jdou zase dva prodat, protože dva lidi se na to kvůli tomu, že nehraje, vykašlali. Je to zklamání, ale nevadí mi to nějak extra. Potkávám ho tady, fotky s ním mám, takže mi to nějak nevadí. Ale samozřejmě bych ho chtěl vidět, to je jasný.“

Hustě zaplněné kladenské tribuny nakonec musely vzít zavděk pouze jeden bod, protože domácí podlehli Přerovu 3:4 po samostatných nájezdech. Utěšovat se mohly alespoň tím, co poznamenal po utkání trenér Pavel Patera. „Za stavu 1:3 kluci nesložili zbraně a srovnali jsme na 3:3. Myslím si, že to byl krásný zápas.“