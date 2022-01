V Kubalíkových stopách. Chlapík po sezoně zamíří ze Sparty do Švýcarska, cílem je návrat do NHL

Filip Chlapík strávil v zámoří v dresu Ottawy čtyři roky. Přestupem do Švýcarska chce pokračovat v cestě za návratem do NHL.

„Dávalo mi to smysl z osobního i hokejového hlediska. Líbila se mi cesta Dominika Kubalíka, kterého si ze Švýcarska vytáhli zpátky do NHL. Můj cíl je se vrátit, pořád jsem docela mladý,“ vysvětlil čtyřiadvacetiletý Chlapík, proč zvolil právě švýcarský klub Ambri-Piotta, kde podepsal dvouletou smlouvu.

Právě přes něj se do NHL dostal před několika lety bývalý plzeňský útočník Dominik Kubalík. Spartu opustí Chlapík až po konci sezony a úplně si nepřál, aby se o jeho přestupu vědělo už teď.

„Pořád mám smlouvu tady a chci odvádět maximum. Už jsem to věděl delší dobu, ale není ideální, že už je to veřejné, za mě je to trochu zvláštní. Ale pořád hraju za Spartu, nijak se mi neulevilo, jsem na sebe dost přísný,“ ujistil.

Chlapík, s 42 body aktuálně nejproduktivnější hráč extraligy a zároveň s 20 góly i nejlepší střelec soutěže, měl i jiné nabídky. Švýcarský tým Ambri-Piotta zvolil také kvůli rodině.

„Teď jsou asi třetí od konce, ale zůstane jim pět hráčů a od další sezony budou mít kompletně nový tým. Navíc čekáme miminko a život ve Švýcarsku je hezký,“ tvrdí Chlapík, který už na dálku pozdravil švýcarské fanoušky.

Dres nového klubu oblékne poprvé až ve druhé polovině roku. Ještě předtím ho čeká boj o místo v nominaci české reprezentace na olympijské hry v Pekingu.