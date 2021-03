Chytil hvězdou zápasu, Rangers pomohl k triumfu gólem a asistencí. Hájek se trefil poprvé v sezoně

Český útočník Filip Chytil pomohl hokejistům New York Rangers gólem a přihrávkou k výhře 6:3 na ledě New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Premiérovou trefou v sezoně přispěl k druhé výhře Rangers na ledě Devils ve třech dnech a třetímu vítězství v NHL za sebou i obránce Libor Hájek. New York 22:32 6. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Chytil (vpravo). | Zdroj: Reuters

V týmu domácích se do statistik zapsal Pavel Zacha, který v první třetině přihrál P.K. Subbanovi, jenž snížil na 1:2. Domácí vzápětí vyrovnali, po Chytilově asistenci ale ještě do přestávky poslal hosty znovu do vedení Kevin Rooney.

Krátce po pauze zvýraznil náskok Hájek a ve třetí třetině přidal pátý gól hostů Chytil. Na snížení Devils pak odpověděl střelou do prázdné brány v závěru Ryan Strome a New Jersey prohrálo popáté v řadě.

V dresu Philadelphie si dvanáctou asistenci v sezoně připsal Jakub Voráček, po jehož přihrávce Shayne Gostisbehere poslal hosty na ledě Pittsburghu do vedení 3:2. Domácí pak ale dvěma góly skóre otočili na konečných 4:3.

NHL:

New York Islanders - Buffalo 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Branky: 24. Barzal, 26. Nelson, 29. Clutterbuck, 36. Mayfield, 43. Lee - 1. Bryson, 41. Reinhart. Střely na branku: 29:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Mayfield, 2. Barzal, 3. Lee (všichni New York Islanders).

New Jersey - New York Rangers 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

Branky: 15. Subban (Zacha), 16. Malcev, 58. Bastian - 8. a 59. Strome, 3. Fox, 18. Rooney (Chytil), 22. Hájek, 49. Chytil. Střely na branku: 27:28. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Fox, 3. Rooney (všichni New York Rangers).

Pittsburgh - Philadelphia 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Branky: 8. Malkin, 19. Rust, 39. Aston-Reese, 51. McCann - 7. Konecny, 22. Hayes, 33. Gostisbehere (Voráček). Střely na branku: 27:22. Diváci: 2800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Tanev, 3. Laughton (všichni Pittsburgh).