Chytil se těší na českou kabinu. ‚Jsem úplně jiný hráč než před rokem,‘ věří před MS

S hokejovou reprezentací se před květnovým mistrovství světa už připravuje první posila z NHL. Výběr trenéra Miloše Říhy doplnil útočník New York Rangers Filip Chytil a národnímu týmu může být prospěšnější než na posledním světovém šampionátu. Karlovy Vary 13:20 16. dubna 2019

S výslovností jména Filip Chytil v zámoří ještě tápou. Urostlý útočník už přitom nepatří k hráčům, kteří do NHL nakouknou sem tam z nižší soutěže. Poslední sezonu odehrál rodák z Kroměříže kompletně za New York Rangers.



Za slavný tým z Manhattanu, který skončil tento rok už v základní části, dal Filip Chytil 11 branek. Pět z nich dal 19letý forvard v řadě, což se žádnému teenagerovi doposud nepodařilo. První kompletní sezonu zakončil s bilancí 23 bodů ze 75 utkání díky 11 gólům a 12 asistencím.

„Samozřejmě těch pět branek v řadě bylo nejvíc výrazné období sezony. Za to jsem byl moc rád, protože jsem předtím nemohl 17 zápasů dát gól. Během sezony mi hodně pomohli starší hráči a trenéři. Věřím, že jsem úplně jiný hráč než před rokem,“ zhodnotil Chytil uplynulý ročník pro Radiožurnál.

Minulý rok se dostal Chytil z přípravného kempu reprezentace až na mistrovství světa a chce se opět ucházet o místo v základní sestavě pro světový šampionát na Slovensku.

Zatím však ještě nemá od klubu povolení, aby hrál. Opatrnost Rangers patrně souvisí i s jeho blíže nespecifikovaným zraněním ze závěru základní části.

„Zatím budu jenom trénovat, uvidíme, jak to bude dál. Věřím, že to bude všechno brzo v pořádku a zase budu moct nastoupit. Doufám, že i zdraví bude v pohodě, vybojuju si místo a dostanu se na šampionát. Pokud to vyjde, i tohle by mi mohlo pomoct v sebevědomí,“ vysvětlil pro ČTK.

Chytila velký přesun do života v New Yorku pohltil, na specifické prostředí si stále zvyká. Nejvíce ze všeho se však těší, až bude v kabině mluvit česky.

„V New Yorku je život úplně jiný než kdekoliv jinde. Všechen ten provoz a tolik lidí. Všechno cestování je těžké. Už se těším na českou kabinu,“ promluvil Chytil o životě v americké metropoli.