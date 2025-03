Hronek asistencí pomohl Vancouveru k výhře, Pastrňák vyšel bodově na prázdno

Obránce Filip Hronek v NHL asistoval u výhry hokejistů Vancouveru 6:2 nad Chicagem. Jednu nahrávku si v sobotním programu připsal také bostonský Jakub Lauko, Bruins ale podlehli Tampě Bay 2:6. David Pastrňák vyšel po pěti zápasech bodově naprázdno. Buffalo už v odpoledním utkání porazilo Vegas 4:3 po samostatných nájezdech, přišlo ale o Jiřího Kulicha. New York (USA) 9:24 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Hronek v souboji proti Chicagu | Zdroj: Reuters

Filip Hronek v závěru první třetiny na modré čáře posunul puk na Quinna Hughese, americký bek si vybruslil do střelecké pozice a ranou na lapačku gólmana Arvida Söderbloma otevřel skóre zápasu. Hronek si připsal 21. asistenci v sezoně a s 25 body je nejproduktivnějším českým obráncem.

Vancouver se po čtvrté výhře z posledních šesti zápasů posunul na osmé místo v tabulce Západní konference. Chicago prohrálo počtvrté za sebou a je předposlední. "Je před námi 16 zápasů, ve kterých ze sebe musíme dostat úplně všechno," řekl kapitán Canucks Hughes s poukazem na postavení týmu na hraně postupu do play-off.

Problémy pro Bruins

V těsném boji o postup naopak ztratil důležité body Boston. Bruins jsou po druhé porážce za sebou ve Východní konferenci dál dvanáctí už se čtyřbodovou ztrátou na osmé Rangers.

Bostonu k bodům nepomohla ani Laukova asistence u gólu Eliase Lindholma na 1:1. Tampa třemi brankami ve druhé třetině odskočila do trháku. Hosté ve druhé dvacetiminutovce těžili z obrovské převahy. Boston přestříleli 21:0. „Nevím, co se stalo, bylo to od nás trapné. Jsem naprosto frustrovaný,“ řekl Lindholm.

Lightning vyhráli po třech zápasech. Dvěma zásahy k tomu přispěl Anthony Cirelli. „Dneska jsme odehráli výborný zápas. Dělali jsme správné věci a všechno nám vycházelo. Kluci předvedli skvělý výkon,“ řekl kouč Lightning Jon Cooper.

Kulich je v pořádku

Kulich se s Howdenem srazil v polovině zápasu a po zásahu do oblasti hlavy a ramene zůstal bezvládně ležet. Led pak opustil po svých v doprovodu zdravotníka a čekají ho další vyšetření. Trenér Lindy Ruff po zápase prozradil, že se Kulichovi vede dobře a že je ve hře i jeho start v pondělním duelu s Bostonem.

Třetí nejproduktivnější český hráč v soutěži Hertl přihrál na gól Pavla Dorofejeva, po němž se Vegas ujalo vedení 2:0. Zápas ale k výhře nedovedlo. Prodloužení si gólem 14 sekund před koncem vynutil Rasmus Dahlin. Krátce předtím Hertl ještě mohl při hře bez brankáře rozhodnout, při nájezdu se ale rozhodl místo střely do prázdné branky ještě přihrát spoluhráči.

„Netuším, proč nahrával. Mnohem radši bych viděl, jak dává gól. A myslím si, že stejně to mají i jeho spoluhráči. Celkově mám pocit, že jsme dnes soupeři neprojevili dost respektu,“ zlobil se trenér Golden Knights Bruce Cassidy.

Alexandr Ovečkin gólem na 5:1 zpečetil výhru Washingtonu na ledě San Jose a znovu se přiblížil k překonání historického zápisu Wayna Gretzkého. Ruskému střelci chybí k vyrovnání rekordního počinu sedm branek.