Začátek sezony bych nepřeceňoval, krotí euforii po vysoké výhře v derby trenér Pardubic Pešán
V hokeji jsou zápasy, které se rozhodují na konci a pak taky takové, u kterých je o vítězi jasno za pár minut. Tento případ platil v extraligovém derby Pardubic a Hradce, které pardubičtí vyhráli jasně 7:1 a to díky drtivému úvodu.
Dva inkasované góly za 46 sekund, další tři mezi jedenáctou a čtrnáctou minutou. Tak vypadal úvod souboje dvou rivalů. Všechny skončily v hradecké síti a v tu chvíli bylo prakticky po zápasu. Dobře to věděl i hlavní trenér královéhradeckých hokejistů Tomáš Martinec.
„Prohra nás mrzí. Ještě víc způsob, jakým jsme tady jednoznačně prohráli. O výsledku rozhodlo prvních deset minut. Na začátku jsme měli spoustu vyloučených, Pardubice daly ze tří přesilovek tři góly. Otěže zápasu měly ve svých rukou,“ mrzelo po zápase Martince.
Souhlasit s ním po nepovedeném duelu musel i útočník Lukáš Radil, který ještě v minulé sezoně oblékal pardubický dres.
„Během pěti minut bylo rozhodnuto. Prohrávali jsme o čtyři góly, pak je to těžké. Hráli výborně, hlavně přesilovky jim vyšly,“ přiznává Radil na adresu soupeře.
Opačné pocity byly na straně Dynama a to i přesto, že chybělo několik důležitých hráčů. Spokojený se svou premiérou, ve které si připsal gól a asistenci byl útočník Jakub Lauko.
„Máme okleštěnou sestavu, někteří kluci jsou zranění nebo nemocní. Jsem rád, že se nám to takhle povedlo. První třetině nejde co vytknout. Jsem rád, že jsme sezonu odstartovali na správné notě,“ těšilo pardubického Lauka.
Úspěšně načal pardubickou misi i hlavní trenér Filip Pešán. I on chválil povedený úvod, nic ale nechce přeceňovat.
Trenér Rulík před startem extraligy: Soutěž se ohromně zkvalitnila. Na titul věří Pešánovi
Číst článek
„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Z prvních dvou střel jsme dali dvě branky a to určilo ráz. Myslím, že každý, kdo měl v hale dres Dynama, si zápas užil. Zaslouženě jsme zápas zvládli, máme tři body. Nic víc, než to, že jsme vyhráli první zápas, to neznamená,“ zůstává bývalý trenér národního týmu nohama na zemi. Sám ze své zkušenosti dobře ví, že první kola nemusí odrážet úplnou realitu a to důležité se ukáže až mnohem později.
„Kdo viděl poslední výsledky, tak ví, že zápasy na začátku sezony jsou vždycky trochu krkolomné a neadekvátní výkonům na ledě. Ze začátku padá hodně gólů a to nejen u nás, děje se to i v NHL. Začátek bych nepřeceňoval, sezona je dlouhá,“ krotil přílišnou euforii po vysoké výhře nad Hradcem hlavní trenér pardubických hokejistů Filip Pešán.