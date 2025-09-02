Start nemůže být ostřejší, těší trenéra Pardubic Pešána před sezonou. Dynamo čeká Hradec i Liberec
Už za týden začíná hokejová Tipsport extraliga a znovu bude mezi hlavními kandidáty na titul tým z Pardubic. Od nového trenéra Dynama Filipa Pešána ale podobně silná slova nezní. Klubu, který byl dvakrát za sebou ve finále a prohrál a také často měnil trenéry, chce dodat klid. Nejen o tom mluvil Pešán v O2 areně při takzvaném Dni pro média.
„Los nám přál derby a zápas v Liberci je hned druhé kolo, takže nemůže být ostřejší start. Zatím velká spokojenost s tím, jak kluci pracují a nemohu se dočkat,“ řekl Pešán pro Radiožurnál Sport.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, co říkal trenér hokejistů Pardubic Filip Pešán k přípravě na novou extraligovou sezonu
Derby s Hradcem v prvním kole, pak cesta do Liberce, se kterým byl Pešán spjatý v podstatě celou hráčskou i trenérskou kariéru. Kvůli nabitému kalendáři na startu sezony může za to únorová olympijská přestávka – je nutné přemýšlet i nad zápasovým vytížením v přípravě.
„Od toho jsem měl tu ambici mít v týmu Karla Mlejnka, který je velmi zkušený kolega. Dali jsme hlavy dohromady, ale bohužel nás postihla viróza na naší cestě po Evropě, takže jsme o jeden zápas přišli. A proto nás čeká náhrada v podobě zápasu v Mladé Boleslavi,“ vysvětlil trenér Dynama.
Pešán s Mlejnkem dali hlavy dohromady tak, že Pardubice vyhrály Dolomiten Cup v Itálii. Porazili německé kluby Landshut a Frankfurt. Kromě toho v přípravě zdolali Slovan Bratislava i švýcarské Ajoie, kde dříve Pešán krátce působil na lavičce, a v přípravě ve Švýcarsku poprvé prohráli – s Fribourgem.
Zahraniční týmy
A není to tak, že když hrajete přípravu s kluby ze zahraničí, nevíte, co vás může čekat.
„Hrát s týmy z Německa nebo ze švýcarské nejvyšší soutěže střelba do prázdna není, ale na druhou stranu ta utkání bývají někdy zbytečně ostrá a hrozí zranění. S týmy z extraligy se potkáváte minimálně čtyřikrát za sezonu a hrát s nimi ještě přípravu není úplně atraktivní, proto se snažím volit zápasy s týmy ze zahraničí,“ říká Pešán.
Závěr zápasové přípravy už Dynamo stráví v Česku a kromě zmiňované Mladé Boleslavi si zahraje také s pardubickým béčkem. Sezonu Tipsport extraligy odstartují Východočeši příští středu domácím derby proti Hradci Králové.
Chystáme se na poslední dva přípravné duely 👀 Už ve středu jedeme do Mladé Boleslavi a ve čtvrtek v Chrudimi nás čeká tradiční souboj áčka s béčkem. #hockeytown— HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) September 1, 2025
Vstupenky do Chrudimi 🎟️ https://t.co/arzsYix3qS pic.twitter.com/UEqpfdUyw8