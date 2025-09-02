Start nemůže být ostřejší, těší trenéra Pardubic Pešána před sezonou. Dynamo čeká Hradec i Liberec

Už za týden začíná hokejová Tipsport extraliga a znovu bude mezi hlavními kandidáty na titul tým z Pardubic. Od nového trenéra Dynama Filipa Pešána ale podobně silná slova nezní. Klubu, který byl dvakrát za sebou ve finále a prohrál a také často měnil trenéry, chce dodat klid. Nejen o tom mluvil Pešán v O2 areně při takzvaném Dni pro média.

Pardubice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Trenér Dynama Pardubice Filip Pešán

Trenér Dynama Pardubice Filip Pešán | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Los nám přál derby a zápas v Liberci je hned druhé kolo, takže nemůže být ostřejší start. Zatím velká spokojenost s tím, jak kluci pracují a nemohu se dočkat,“ řekl Pešán pro Radiožurnál Sport.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, co říkal trenér hokejistů Pardubic Filip Pešán k přípravě na novou extraligovou sezonu

Derby s Hradcem v prvním kole, pak cesta do Liberce, se kterým byl Pešán spjatý v podstatě celou hráčskou i trenérskou kariéru. Kvůli nabitému kalendáři na startu sezony  může za to únorová olympijská přestávka – je nutné přemýšlet i nad zápasovým vytížením v přípravě. 

„Od toho jsem měl tu ambici mít v týmu Karla Mlejnka, který je velmi zkušený kolega. Dali jsme hlavy dohromady, ale bohužel nás postihla viróza na naší cestě po Evropě, takže jsme o jeden zápas přišli. A proto nás čeká náhrada v podobě zápasu v Mladé Boleslavi,“ vysvětlil trenér Dynama.

Pešán s Mlejnkem dali hlavy dohromady tak, že Pardubice vyhrály Dolomiten Cup v Itálii. Porazili německé kluby Landshut a Frankfurt. Kromě toho v přípravě zdolali Slovan Bratislava i švýcarské Ajoie, kde dříve Pešán krátce působil na lavičce, a v přípravě ve Švýcarsku poprvé prohráli – s Fribourgem.

Zahraniční týmy

A není to tak, že když hrajete přípravu s kluby ze zahraničí, nevíte, co vás může čekat. 

„Hrát s týmy z Německa nebo ze švýcarské nejvyšší soutěže střelba do prázdna není, ale na druhou stranu ta utkání bývají někdy zbytečně ostrá a hrozí zranění. S týmy z extraligy se potkáváte minimálně čtyřikrát za sezonu a hrát s nimi ještě přípravu není úplně atraktivní, proto se snažím volit zápasy s týmy ze zahraničí,“ říká Pešán.

Závěr zápasové přípravy už Dynamo stráví v Česku a kromě zmiňované Mladé Boleslavi si zahraje také s pardubickým béčkem. Sezonu Tipsport extraligy odstartují Východočeši příští středu domácím derby proti Hradci Králové. 

František Kuna Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hokej

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme