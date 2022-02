Hokejový svaz bude řešit Pešánův konec u reprezentace. ‚Je to velké zklamání,‘ říká šéf Král

Hokejová reprezentace potřebuje podle prezidenta Českého svazu ledního hokeje Tomáše Krále personální změny. Řekl to v rozhovoru pro Radiožurnál. Reagoval tak na vyřazení národního týmu z olympijského turnaje. Češi poprvé v historii zimních her nepostoupili do čtvrtfinále, když se Švýcarském prohráli 2:4. Podle šéfa českého hokeje Tomáše Krále je tak pozice trenéra reprezentace Filipa Pešána v ohrožení. Aktualizujeme Praha 13:00 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident českého svazu ledního hokeje Tomáš Král a trenér hokejové reprezentace Filip Pešán | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz/ Reuters | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Je to zklamání. Co k tomu říct? Dopadlo to, jak to dopadlo, čekali jsme víc. Až se vrátí, tak se bude situace (odvolání Filipa Pešána - pozn. red.) řešit na výkonném výboru,“ komentoval pro Radiožurnál výsledek národního týmu těsně po utkání šéf svazu Tomáš Král.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána se s olympiádou rozloučili v úterý s bilancí dvou výher – po nájezdech a v prodloužení – a dvou porážek. Zatímco pro český výběr olympiáda končí, Švýcaři se ve středu utkají ve čtvrtfinále s Finskem.

