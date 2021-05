Na pokoji jsem měl čtyři postele. Asi čekali, že jsem si přivezl milenky, glosuje Pešán karanténu v Rize

Musí být dlouho sami na pokoji, až pak pro ně naplno začne hokejové mistrovství světa. Národní tým musel po příletu do Rigy do karantény i přes negativní test na covid-19. A tak se čeští reprezentanti pohybovali na hotelovém pokoji mezi postelí, nočním stolkem a koupelnou. Riga 10:33 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán během Channel One Cupu v prosinci 2020 | Zdroj: Profimedia

„Já osobně jsem v sedmnáctém patře, mám výhled na celou Rigu, pohled z okna je nádherný,“ popisuje pro Radiožurnál trenér reprezentace Filip Pešán.

Jak tráví čeští hokejisté čas v karanténě na hotelu v Rize?

Opřít se o lokty a koukat z okna na hlavní město Lotyšska ale pro něj rozhodně není programem. Dost často se totiž ozve klepání na dveře.

„Nevím, co hostitelé zamýšleli, dostal jsem stravu asi pro tři lidi. Od snídaně jsem rovnou plynule přešel k obědu, ke kterému jsme měli asi čtyři chody od polévky, přes lasagne a steaky k dezertům, salátům a ovocným dezertům. Je to jak kdybych dostal dárky k Vánocům, je tady asi pět tašek.“

S kvantitou ani kvalitou stravy není problém, ale jak pokračuje s úsměvem Pešán, během karantény na pokoji nezahálí.

„Od kondičního trenéra mám program, udělal jsem si na to tady na pokoji místo. Možná si hostitelé mysleli, že si přivezu několik milenek, protože jsem měl na pokoji asi čtyři postele. Dvě postele jsem proto zrušil, milenky odjely a začnu trénovat na koberci,“ glosuje trenér národního týmu.

Těžší je to pro hráče. Dá se cvičit, odpočívat, koukat na televizi nebo si číst. Tedy pokud zrovna víte, co jste si zabalili za knihu: „To bych se musel podívat do batůžku, nevím. Mám rád detektivky, takže čtu ty,“ přiznává útočník a kapitán Jan Kovář.

| Jak tráví hráči čas na izolaci na hotelu v Rize? Třeba Petr Kváča se věnuje cvičení, protahování a četbě knihy Šest vran A ten výhled na Rigu taky není špatný #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/OFdfG5mO08 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 17, 2021

Pro jednotlivé týmy, které budou od pátku hrát mistrovství světa, je to prostě nutné zlo, Dominik Kubalík to ale chápe: „Bubliny všichni známe, je to momentálně součást všeho. Myslím, že to tu nikomu z nás nedělá úplně problém, že tu jsme zavření. Testování a všechno okolo beru jako maličkosti, které musí být a prostě to tak je.“

Mistrovství světa v hokeji začne v Rize v pátek stejně jako vysílání nového rádia Radiožurnál Sport, které bude vysílat digitálně, na internetu nebo v mobilních aplikacích.

První přímý přenos odvysílá společně s Radiožurnálem v pátek ze zápasu Česko – Rusko. Hrát se začne v 15.15.