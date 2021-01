Na místě konání Pešánovi nezáleží, z mistrovství světa chce medaili. S účastí hráčů NHL nepočítá

„Můj největší sen pro mistrovství světa je přivézt do České republiky medaili. Nejlépe zlatou,“ řekl Filip Pešán Radiožurnálu. Jenže připravit se musí na to, že tentokrát nebude mistrovství světa stejné jako v minulých letech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán chce přivézt z mistrovství světa medaili. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

Nikdo v této době neví, jaká na něm budou platit protikoronavirová opatření. Navíc poprvé v poválečné historii se bude konat dva roky od toho minulého.

„Šampionát v roce 2021 bude možná malinko nervózní s ohledem na covidovou situaci a s ohledem na to, že se loni nekonalo. Ale až se vhodí první kotouč, tak hráči přestanou myslet na to, že se mistrovství koná v takto těžké době,“ myslí si český kouč.

Teď jde o to, kde se ten první kotouč vhodí. Až v polovině ledna bude vedení Světové hokejové federace jednat, zda pořadatelství zůstane kromě Lotyšska i Bělorusku. Nejen kvůli pandemické, ale hlavně kvůli politické situaci v zemi. Ve hře je stále možnost odebrání pořadatelství Bělorusku nebo přesun šampionátu úplně jinam.

Přijde Bělorusko o šampionát? Hokejové federaci vadí násilí během protestů i koronavirová situace Číst článek

„Nevybírám si, kde se bude mistrovství konat. Já bych hrozně rád, abychom přivezli medaili, pak to bude nejhezčí šampionát, ať už by byl kdekoliv na světě. Musíme být rádi, že se vůbec nějaké mistrovství koná,“ říká Pešán, který musí být připraven i na to, že se bude muset obejít bez hráčů NHL. Přitom kvůli jejich účasti už byl start šampionátu posunut na 21. května a nový mistr světa bude znám až 6. června.

„Moc velkou šanci na start hráčů NHL nevidím. Na druhou stranu pravidla NHL se stále mění, takže můžou skončit dřív a hrát menší počet utkání. Těžko předvídat, ale byl bych rád, kdyby hráči ze zámoří mistrovství stihli,“ přeje si reprezentační trenér.

Začátek mistrovství světa je spojen ještě s jednou událostí - 21. května začne vysílat Radiožurnál Sport. „Je to super informace. Při dlouhých cestách autem si rád ryze sportovní rádio naladím, abych věděl, co se děje obecně ve sportu,“ těší se trenér na poslech nové digitální stanice Českého rozhlasu.