‚Bylo to poučné a dřina.‘ Liberecký obránce Pyrochta má za sebou první cestu do Nashvillu

„Jsem šťastný, že se tohle událo zrovna mně. Po takové sezoně. Pojedu si to tam užít na 100 procent,“ popsal už dříve svou velkou šanci Filip Pyrochta. První cestu do Nashvillu už má za sebou. Nebyl to ale žádný výlet, čekala ho totiž tvrdá dřina.

„Pěkné, hezké počasí. Po hokejové stránce ale… Jsem strašně rád, že jsem se tam na to mohl podívat. Bylo to zase něco jiného. Bylo to poučné, plus to bylo dřina. Z té mimohokejové stránky, ohledně mentální přípravy a tak dále, to bylo určitě ku prospěchu. Jsem rád, že jsem to mohl v Nashvillu absolvovat,“ říká ve vysílání Sportžurnálu Pyrochta.

„Překvapilo mě, jak to tam vůbec chodí, že je to tam trochu jinačí než tady v Česku. Organizace dbá na to, jak člověk vystupuje mimo hokej. Překvapilo mě, že tomu fakt dávají hodně. Tady jsem to nikdy nezažil.“

Součástí prvního kontaktu se zámořským hokejem byly také zdravotní testy. Každý si jimi musí projít. „Byly tam testy krve, ale i třeba hráčské pohody. Ptali se, jestli jsem měl předtím nějaké zranění nebo zlomeninu. Potom celé týden na ledě. A potom byly testy na suchu, přednášky okolo hokeje a toho, co se může stát, když si člověk nedává pozor,“ vysvětluje hokejista.

Důležitá psychická příprava

Amerika ale neotevře každému svou náruč. Co hokejista dokázal na českém ledě nebo i v reprezentaci, nikoho za velkou louží nezajímá. Hráč musí být silný i psychicky, aby byl po všech stránkách připravený o NHL bojovat.

„Pracoval jsem na tom, celou letní přípravu jsem chodil na mentální tréninky. Teď mě to utvrdilo v tom, že je to potřeba a že je pro hokej důležitý. Trochu mě mrzí, že jsem to neabsolvoval už dřív, protože věřím, že mi to mohlo pomoct. A v určitých situacích bych se cítil ještě lépe než nyní,“ říká Pyrochta.

A co si lajk pod pojmem mentální tréninky může vlastně představit? „Člověk si uvědomí, že si v určitých situacích mohl věřit víc. Zbytečně o sobě nepochybovat. V Česku skoro všichni kluci umí hrát hokej. V tomhle je rozdíl: někdo si v určitých fázích nevěří, udělá chybu a je to špatně,“ popisuje.

Do Spojených států pak stříbrný medailista z mistrovství světa osmnáctiletých v roce 2014 zamíří v září. Po tréninku, který absolvuje v Liberci společně s Bílými Tygry. Věří, že má šanci se prosadit.

„Šance je vždycky. Nejedu tam, že budu hrát na farmě. Jedu se tam o to poprat. Do Ameriky poletím 5. září, je tam nováčkovský turnaj, a pak už rovnou do kempu. Chci se tady na to připravit,“ dodává Filip Pyrochta ke svému angažmá v kanadsko-americké NHL.