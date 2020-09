Třinec začne extraligovou sezonu i s hvězdnou posilou. Zadina pálí ostrými, ale brzdí ho disciplína

Jednou z hvězd právě začínající hokejové extraligy bude dvacetiletý útočník Třince Filip Zadina. Kmenový hráč Detroitu z NHL může působit doma, protože není jisté, kdy další ročník NHL začne. A nebude jediným českým hráčem ze zámoří, který tuzemské kluby posílí. Každopádně v přípravě Zadina ukázal, co umí. Už dal čtyři góly. Třinec 14:27 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina | Zdroj: Reuters

„Hraji ve výborném týmu s výbornými spoluhráči, takže je to o něco lehčí,“ řekl ke svému seznamování s Třincem pardubický odchovanec Filip Zadina. Jeho velký talent by měl podle trenéra Václava Varadi v extralize zářit.

„Prezentuje se velmi dobře. Je tam vidět rychlost provedení, explozivnost a potenciál top hráče i v NHL. Jsme rádi, že ho tu máme, a je to speciální i pro jeho tátu,“ upozornil Varaďa, že v Třinci kdysi po boku Richarda Krále zářil Marek Zadina, současný Varaďův asistent a hlavně Filipův otec. Třinecký kouč ale má i výhrady.

„Chodí do těla, dobře dobrusluje. Není to jen o hře dopředu, to už poznal i během minulé sezony v NHL a my to od něj budeme také vyžadovat, chceme komplexního hráče. Na jeho hře mi ale vadí počet laciných vyloučení,“ řekl Varaďa.

Samotný Filip Zadina si své nedostatky uvědomuje a na disciplíně chce pracovat. „Souhlasím s tím, samozřejmě. Chci udělat pro výhru maximum a někdy je to moc, asi i jak jsem dlouho nehrál. Je to nefér i vůči klukům, kteří pak hrají v oslabení. Stydím se za to, ale ono to odezní a za chvilku už budu normální.“

Se Zadinou v sestavě by se Třinec měl představit v prvním kole v pátek na ledě Komety Brno. Extraliga začne už ve čtvrtek duelem České Budějovice – Hradec Králové.