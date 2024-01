Zadinu v San Jose trápí malé vytížení. ‚V takových minutách je těžké něco vymyslet,‘ lituje útočník

V létě se vzdal zbytku smlouvy v Detroitu, aby mohl bojovat o lepší pozici v jiném klubu NHL. Hokejista Filip Zadina se ale v novém angažmá v San Jose potýká se staronovými problémy. Zatímco jsou Sharks u dna Západní konference, čtyřiadvacetiletý útočník patří mezi ty nejméně využívané hráče. Detroit 14:09 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina | Zdroj: Profimedia

Sice už léta nepůsobí v Česku, přesto si může hokejista Filip Zadina denně popovídat v mateřském jazyce s několika spoluhráči. Po loňském konci v Detroitu totiž zakotvil v San Jose, v novém prostředí se mu ale nedaří tak, jak si původně představoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká o aktuální sezoně a herním vytížení v NHL Filip Zadina

„V takových minutách je to těžké, když se snažíte hrát a něco vymyslet, tak to víceméně ani po fyzické stránce nejde. Hrajete chvíli, pak tam pět minut sedíte a máte dvě a půl minuty na třetinu,“ podotkl na online setkání s novináři Filip Zadina, který v průměru odehraje zhruba 13 minut na utkání.

Do San Jose přitom loni v létě odcházel s vidinou větší porce a na začátku sezony ji také dostával, třeba i po boku dalšího českého útočníka Tomáše Hertla.

„Abych pravdu řekl, tak ani nevím. Samozřejmě, zápasy jsme nevyhráli, ale jak mně, tak i Tomášovi se dařilo. Měl jsem po třech zápasech asi dva góly, on měl i víc. Důvod se ke mně ani nedostal nebo to bylo tak, že se musely lajny změnit a že mě musí dát jinam. Od té doby se to tak táhne,“ říká Zadina, že se nedozvěděl, proč už s účastníkem utkání Hvězd NHL není v jedné formaci.

Nepříznivá čísla

Trenérům se dost možná nepozdávají statistiky čtyřiadvacetiletého hráče. Ve 44 zápasech zvládl pět branek a osm asistencí a v kolonce plus minus, která mapuje přítomnost hokejistů na ledě při vstřelených a obdržených gólech, má jedno z nejhorších čísel v celé soutěži.

„Číslo to není moc hezké, ale řekl bych, že minimálně půlka jsou minusy, kdy s tím člověk nic neudělá a je jenom na ledě. Dost jsem jich nabral, že jsem skočil na led, někdo vystřídal, já tam byl tři vteřiny a dostali jsme gól,“ myslí si Filip Zadina.