‚Prožíval jsem krušné chvíle.‘ Liberecký Will si vyčítal inkasovaný gól, spoluhráči ho ale zachránili

Byli blízko, ale na euforii si museli ještě chvíli počkat. Hokejisté Liberce vyhráli v Třinci 2:1 a vyrovnali stav finále extraligy na 2:2 na zápasy. Liberec přitom zápas málem ztratil, nakonec ale díky gólu Tomáše Havlína rozhodl v prodloužení. A brankář Bílých Tygrů Roman Will svému spoluhráči mohl být velmi vděčný. Třinec 11:35 24. dubna 2019

Čtvrté finále ukončil gólem v patnácté minutě prodloužení liberecký Havlín. Přitom to se ani nemuselo hrát, kdyby liberečtí neinkasovali dvě minuty před koncem. Těžké chvíle pro to byly pro libereckého gólmana Romana Willa.

„Ani vám nemůžu říct, jak moc se mi ulevilo. Prožíval jsem krušné chvíle, abych byl upřímný,“ řekl po zápase Radiožurnálu.

V zápase byl Liberec častokrát týmem, kterému jednotlivé události mohly ublížit. Třeba neuznaný gól na 1:0, neproměněné trestné střílení, nejspíš nesprávně vyloučení v prodloužení...

„Jsou to věci, která já neovlivním. Jestli dáme nebo nedáme gól v prodloužení, já neovlivním, ale že dostanu takový gól, to ovlivním. Poslední dvě minuty a celou přestávku se mi těžko dýchalo, ale mám skvělé spoluhráče, kteří mě uklidnili, a já jim věřil, že mi pomůžou se z toho dostat,“ byl rád Will.

„Na druhou stranu, góly padají, takový gól se stane. Na nikoho to házet nebudu, je to moje chyba, ale vyhráli jsme zápas. To je to jediné, co mě zajímá,“ dodává liberecký brankář Roman Will, který se spolupodílel na tom, že stav finálové série je 2:2 na zápasy.

Páté finále se bude hrát na severu Čech v pátek.