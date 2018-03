Finále NHL s českou účastí? Zejména ve Východní konferenci je českých hráčů v dobrých týmech dost

Dva Davidové - Krejčí a Pastrňák - hrají v NHL za Boston společně už čtvrtou sezonu. Zatímco Krejčí s týmem vyhrál Stanley Cup, Pastrňák na velký úspěch teprve čeká. Českou stopu by ale finále NHL mohlo mít, i kdyby do něj neprošel Boston. Boston 13:50 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejistům Bostonu se letos daří | Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

V Bostonu je zhruba dva týdny před koncem základní části dobrá nálada. David Krejčí se při rozcvičce v útrobách haly nechá vozit na židli v bruslích, ve kterých pak hraje fotbal. A spoluhráči ho pak ironicky vítají jako nováčka.

„Kluci zapadli výborně do mužstva. Máme teď docela dost zraněných důležitých hráčů: Zdenda, McAvoy, Bergeron. Takže teď ta soupiska vypadá asi trochu jinak, než jak bude vypadat v play-off,“ zmiňovaný Zdenda je slovenský obránce Zdeno Chára, který nebyl stoprocentně v pořádku.

Boston s Pastrňákem a Krejčím má teď ve Východní konferenci 100 bodů, vede Tampa o bodů 6, start play-off před domácím publikem by Bostonu uniknout neměl.

„Určitě, to by bylo super. Vždycky je výhodné začínat play-off, když máš výhodu domácího prostředí,“ říká David Krejčí.

Zdraví drží

Když se podívá na tabulku východní konference, může tušit, že ve finále by mohli být Češi. Ať už Tampa s Ondřejem Palátem, Toronto nově s Tomášem Plekancem, Washington nejen s Jakubem Vránou, anebo také Voráčkova parta z Philadelphie.

Tihle všichni pomýšlí na úspěch v tomto ročníku. Podle Krejčího je ale na podobné teorie brzy. „Soustředíme se ještě na základní část, máme ještě dost zraněných hráčů, tak snad se všichni dáme do kupy a sehrajeme se ještě před play-off.“

Krejčí mluvil o zraněných. I on byl během své kariéry několikrát mimo, přišel kvůli tomu třeba o Světový pohár, v závěru této sezony je ale fit.

„Na začátku sezony jsem bohužel zmeškal dvacet zápasů. Byla to škoda, tak snad to teď do konce vydržím bez zranění a v play-off budu hrát svojí hru. Během sezony jsem okolo sebe měl na křídlech hodně různých spoluhráčů, takže se pořád ještě sehráváme a s každým hráčem tam ta správná chemie stále ještě není,“ dodává útočník David Krejčí.

Když nedojde s Bostonem v play-off daleko, může ho zajímat jedna evropská destinace. Dánsko, tam se totiž bude hrát mistrovství světa. To ale hráčům v NHL ani neříkejte, mají před sebou jen vidinu Stanley Cupu.