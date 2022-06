Čeká nás nejtěžší utkání, varuje před možná rozhodujícím duelem kapitán Colorada Landeskog

Colorado už v noci na sobotu může vyhrát hokejovou NHL. Ve finálové sérii vede 3:1 na zápasy. V tom pátém se představí v domácí areně, kde před 21 lety naposledy slavnou soutěž ovládli. Na Stanley Cup si tehdy jako první sáhl kapitán Colorada Joe Sakic, který je dnes generálním manažerem klubu. New York 17:35 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán Colorada Gabriel Landeskog se raduje z gólu | Foto: Jeff Curry | Zdroj: Reuters, USA TODAY Sports

Colorado tehdy porazilo New Jersey až v sedmém finále. Pro Stanleyův pohár sice dojel jako kapitán Sakic, jako první ho ale nad hlavu zvedl obránce Raymond Bourque, který tehdy odehrál poslední zápas v kariéře.

Na vítězství v NHL čekal totiž 22 let - déle než jakýkoliv jiný hráč ve více než stoleté historii soutěže.

„Je to neuvěřitelné. A bude to ještě lepší. Bylo pro mě opravdu těžké nemyslet na všechny ty neúspěchy. Je to emotivní zážitek. Prostě jsem si to nemohl nechat znovu ujít,“ vyprávěl tehdy Bourque.

Zatímco Bourque se jako dlouholetý kapitán Bostonu po konci kariéry vrátil jako kozultant k týmu Bruins, Joe Sakic, který s Coloradem vyhrál oba dosavadní Stanley Cupy, zůstal věrný Avalanche - od roku 2013 působí ve funkci generálního manažera.

Hráčům věří

Už před startem letošního finále věřil, že tým kolem současného kapitána Gabriela Landeskoga dokáže přidat třetí trofej do sbírky.

„Naši kluci tuto sezonu čelili několika nepřízním osudu a vždycky se s nimi vypořádali. Je to skupina, kde jeden věří druhému. A my jim věříme taky. Tampa se za poslední roky taky zvedla, a podívejte se na ni. Vyhráli poslední dva ročníky a teď útočí na třetí Stanley Cup v řadě. Ale my je chceme z trůnu sesadit,“ říkal tehdy Joe Sakic.

Landeskog ale před pátým finále krotil předčasné oslavy. „Čeká nás nejtěžší utkání. Nebude to jednoduché, protože si každý bude představovat, jak po zápase slavíme. Je samozřejmě vzrušující vyhrát v prodloužení. Musíme si ale odpočinout a připravit se na pátek,“ připomněl kapitán Colorada. Avalanche zdolali ve čtvrtém utkání finálové série Tampu na jejím ledě 3:2 v prodloužení.

Možná poslední utkání sezony NHL začne v Ball Areně v sobotu těsně po druhé hodině českého času.