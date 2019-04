Bude to řežba do posledního zápasu, předpovídá před finálovou sérií hokejové extraligy Martin Adamský

„Je to v uvozovkách podle předpokladů, protože do finále postoupily první a druhý tým základní části. Já si myslím, že to bude řežba do posledního zápasu a bude to strašně těžká série pro oba mančafty,“ předpovídá třinecký útočník Martin Adamský.

Podle sázkových kanceláří jsou ale přece jen favoritem Severočeši. V jejich prospěch hovoří nejen vítězství v základní části, kde nechali třinecké za sebou od dva body, ale také vzájemné zápasy. Tři ze čtyř v aktuální sezoně vyhráli Bílí Tygři. Navíc Třinec se v zápasech nemůže spoléhat jen na bránění jedné či dvou úderných formací.

„Já do klubu přivádím hráče už s nějakou představou. Není to tak, že bych si na papíře zaškrtal jména a pak teprve zjišťoval, kdo by s kým mohl hrát. Samozřejmě určité drobné úpravy během sezony proběhly, člověk sleduje chemii v týmu i v jednotlivých lajnách. Celkově je ale tým koncipovaný tak, aby nebyl závislý na jednom útoku,“ popisuje trenér Liberce Filip Pešán.

Je ale otázkou jak se s rolí favoritů Severočeši vyrovnají, a to hned v prvním duelu před domácím publikem. Právě v tom totiž cítí svou šanci Oceláři.

„Ať chceme nebo nechceme, tak oni jsou favoriti, oni musí. My začínáme u nich a možná by to mohla být výhoda pro nás. Přece jenom sami jsme se teď přesvědčili, jak je ošemetné začínat doma, protože my jsme doma museli vyhrát první dva zápasy a paradoxně jsme je prohráli a nebyla to nic moc situace,“ připomíná brankář Třince Šimon Hrubec start semifinále, ve kterém Oceláři prohráli s Plzní oba domácí duely. Přesto nakonec do finále prošli oni. První zápas finálové série začne v 17 hodin a my vám ho přiblížíme v reportážních vstupech.