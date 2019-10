Po konci ve Finsku se hokejista Tomášek vrací do Sparty. Poprvé by mohl nastoupit proti Boleslavi

Hokejový útočník David Tomášek posílil po konci angažmá ve finském klubu JYP Jyväskylä pražskou Spartu. Vrací se do mateřského klubu, který opustil ve 14 letech. Třiadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace se dohodl se Spartou na tříleté smlouvě. Poprvé by mohl za Pražany nastoupit v nedělním utkání v Mladé Boleslavi. Praha 12:03 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Tomášek slaví gól | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Tomášek měl v květnu blízko k premiérovému startu na mistrovství světa. S týmem kouče Miloše Říhy staršího byl i v dějišti turnaje v Bratislavě, ale na soupisku se i kvůli dodatečnému povolání nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše z Plzně nedostal.

„David byl v minulé sezoně dlouhou dobu člen reprezentačního kádru. Je to mladý, ambiciózní hráč a navíc náš odchovanec. Ve Spartě působil před svým odchodem do zámoří. Po ukončení smlouvy ve finském Jyväskylä jsme se domluvili na smlouvě až do roku 2022,“ řekl klubovému webu Sparty sportovní ředitel Petr Ton.

Tomášek před odchodem z Jyväskylä v této sezoně finské ligy v sedmi zápasech nasbíral šest bodů za gól a pět asistencí. V uplynulém ročníku, před kterým do Finska zamířil z Pardubic, zaznamenal v 58 duelech včetně play-off 34 bodů za 12 gólů a 22 přihrávek.

Ze Sparty odešel ještě jako žák do zámoří. V roce 2015 se vrátil do Česka a zamířil do Pardubic, v jejichž dresu za tři roky odehrál 153 utkání a nasbíral 67 bodů za 36 branek a 31 asistencí.

„Vracím se do míst, kde to dobře znám a kam jsem se jako malý kluk chodil dívat na áčko. Je to speciální pocit a rozhodně jsem za to moc rád,“ uvedl Tomášek, který má v reprezentaci na kontě 24 zápasů a 12 bodů za šest branek a stejný počet přihrávek.