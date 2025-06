Marchand dvěma góly režíroval výhru Floridy na ledě Edmontonu. Panthers jsou krok od zisku Stanley Cupu

Zkušený kanadský útočník v 10. minutě otevřel skóre a v úvodu třetí třetiny poslal Panthers do vedení 3:0. Šest branek ve finálové sérii dal jako první hokejista od roku 1988, kdy se stejný kousek povedl Finskému forvardovi Esovi Tikkanenovi.

Druhá Marchandova trefa v zápase navíc byla vítězná. Edmonton ve třetí třetině díky brankám Connora McDavida a Coreyho Perryho snížil na 1:3 a 2:4, na dostřel se ale nedostal.

