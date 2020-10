Hokejová extraliga by se měla do neděle hrát. Fotbalová asociace doufá v brzké obnovení soutěží

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček počítá s tím, že před pondělním přerušením sportovních aktivit v zemi kvůli nárůstu počtu nakažených covidem-19 bude v nejvyšší soutěži odehrán do neděle naplánovaný program. Fotbalová asociace ČR věří, že přerušení soutěží bude opravdu trvat jen dva týdny, jak ve čtvrtek avizoval ministr zdravotnictví Roman Prymula. Praha 19:30 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání hokejové extraligy Liberec - Olomouc | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

O dalším postupu by měli zástupci klubů s vedením extraligy jednat, až se vyjasní, jak opatření zasáhnou i do tréninkové přípravy.

Prymula: Profesionální sport se na dva týdny zastaví, výjimku mohou mít mezistátní zápasy Číst článek

„Komunikujeme na všechny strany jak s kluby, tak se všemi vrchními představiteli, abychom vůbec zjistili, co to obnáší. Jestli to je opravdu tak, jak bylo vyřčeno. Počkáme tedy určitě na písemné vyhotovení, do večera bude probíhat komunikace. Do neděle se zatím v tom rozpisu, který jsme si určili, nic nemění. To se odehraje,“ řekl Řezníček.

V pátek jsou na programu v extralize duely Vítkovice - Karlovy Vary a Brno - Plzeň a v neděli Brno - České Budějovice a Litvínov - Sparta. Od začátku tohoto týdne se hraje v jednotlivých soutěžích po předchozím zpřísnění opatření bez diváků.

„Musíme to, co nám vláda nebo ministerstvo zdravotnictví nahlásí, respektovat. Jenom se ptáme na dílčí podmínky, jestli budou tak, nebo tak. Vždycky čekáme na písemné vyhotovení a podle toho se rozhodujeme, ale vypadá to tak, že od pondělka na čtrnáct dnů budou vnitřní prostory uzavřeny. Já z toho cítím, že by to měla být i tréninková činnost a všichni zůstanou doma,“ navázal Řezníček.

To by podle něj znamenalo další velký zásah do termínové listiny. „Tím se samozřejmě ta situace horší, protože znovunaskočení do hry nebo do zápasu vezme zase nějaký čas. Po znovuzavedení tréninku se pak o připravenosti na zápasy musíme bavit v řádech několika dnů, určitě ne jednoho nebo dvou,“ připojil bývalý obránce Plzně, Jihlavy, Olomouce, Sparty Praha a Karlových Varů.

Původně se měla extraliga hrát do 18. října včetně bez diváků, a i proto vedení soutěže sáhlo v minulých dnech k přeložení zápasů 11. kola o den na pondělí 19. října. Teď se situace opět mění. „Samozřejmě že jsme pořád optimisticky vzhlíželi k tomu, že to nějak bude pokračovat, ale na základě čísel, která vidíme dennodenně v médiích a stoupají u nás, tak se určitě optimismus velice korigoval,“ dodal Řezníček.

Zástupci Českého hokeje také čekají na upřesnění. „Písemné usnesení z jednání vlády pochopitelně nemáme, nicméně z té tiskové konference vyplývá, že od pondělí budou na čtrnáct dní přerušené všechny profesionální a amatérské soutěže,“ uvedl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Fotbal je rád za výjimku

FAČR, která v Česku řídí amatérské soutěže od třetí ligy níže, považuje venkovní sport za nejlepší možnou prevenci proti nemocím a k udržení zdraví. Asociace je ráda, že mohou dál probíhat aspoň mezinárodní zápasy.

Kluby rozhodly. Hokejová extraliga bude navzdory opatřením pokračovat podle plánu Číst článek

„Vedení asociace si v rámci nouzového stavu uvědomuje nebezpečí narůstajícího počtu pozitivně testovaných osob. Na druhou stranu stále věříme, že venkovní sport je za dodržení všech platných hygienických opatření stále tou nejlepší možnou prevencí k pevnému zdraví nás všech,“ uvedl v nahrávce pro média tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman.

„V tomto duchu se také FAČR snaží dlouhodobě komunikovat se zástupci ministerstva zdravotnictví i Národní sportovní agentury a vysvětlovat důvody pro neuzavírání soutěží a tréninků klubů a hráčů výkonnostního fotbalu. Dnešní rozhodnutí vlády nezbývá než respektovat, zároveň ale doufáme, že bude časově omezeno jen na avizovanou dobu a budeme tak moci v soutěžích pod hlavičkou FAČR po této vynucené pauze následně pokračovat,“ dodal Jurman.

Za speciálního režimu se podle Prymuly budou moci konat pouze mezinárodní zápasy. „Co se týká výjimky pro konání mezistátních zápasů, za tu jsme rádi. Důležitou otázkou v této souvislosti samozřejmě ale zůstává, v jaké kondici do těchto utkání budou moci nastoupit hráčky a hráči z českých soutěží, pokud během následujících dnů a týdnů nebudou pravidelně herně vytěžovaní,“ poznamenal Jurman.

Profesionální soutěže v Česku, první a druhou ligu, řídí Ligová fotbalová asociace. Mezinárodní zápasy v době zastavení soutěží čekají zástupce v Evropské ligy, v 1. kole základních skupin 22. října se představí doma Sparta Praha a Liberec. Slavia nastoupí venku.