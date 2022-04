Termíny sportovních utkání se v závěru sezony kryjí. Fanoušci si musí vybrat mezi fotbalem a hokejem

Blíží se závěry sezon v jednotlivých sportovních ligách a fanoušci musí řešit nepříjemné problémy. Termíny zápasů se i kvůli požadavkům televizí kryjí. Příznivci Sparty si musí vybrat, jestli jít v sobotu na hokej, nebo na fotbal. Hokejoví fanoušci navíc musí hned několikrát řešit, že ve stejný čas se hraje duel národního týmu i finále extraligy. Praha 19:05 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci hokejové Sparty | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Český fotbal pro fanoušky!“ skandují fanoušci, vždy když nesouhlasí s vedením českého fotbalu. A v těchto dnech by se mohli přidat i hokejoví fanoušci.

Fotbalové a hokejové fanoušky čekají v závěru dubna kolize termínů zápas.

Termínové listiny jim totiž radost nedělají. Už v sobotu 23. dubna startuje nadstavbová část fotbalové ligy a duel ve skupině o titul mezi Spartou a Ostravou se bude částečně krýt se čtvrtým finále hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem. Oba zápasy najednou tak nejde stihnout.

„Termínovou kolizi jsme samozřejmě s kolegy z fotbalové Sparty řešili, vyhrál u nás ale sportovní argument, aby hráči měli po třetím utkání více času na regeneraci. Proto startujeme od 17.00, ale věřím, že stejně bude v O2 aréně vyprodáno,“ řekl Radiožurnálu mluvčí hokejové Sparty Marek Táborský.

„To samé se týká i nás. Tým se před prvním utkáním z nadstavby vrací v noci ze středy na čtvrtek z Olomouce a i tam je to hra o čas. Tým potřebuje každou hodinu k tomu, aby byl v co nejlepší kondici. Pro nás i hokejovou Spartu tak je ideální hrát v odpoledním až večerním čase,“ vysvětluje mluvčí fotbalové Sparty Ondřej Kasík, proč utkání proti Ostravě začne v dobu, kdy se bude hrát třetí třetina čtvrtého finále extraligy mezi hokejisty Sparty a Třince. Přesun na jiný den není možný.

A aby toho nebylo málo, tak ve stejný čas je na programu také příprava hokejová reprezentace na Slovensku.

„Hrací dny extraligy a reprezentace jsou pevné, jsou oznámeny s více než s ročním předstihem. V překryvu termínů zásadní problém z hlediska návštěvnosti nespatřujeme. Myslíme si, že si hokejoví fanoušci vyberou a do hlediště na zápasy dorazí,“ řekl mluvčí hokejové reprezentace Zdeněk Zikmund.

K extrémní situaci křížení tří zápasů by mohlo dojít i pokud by extraligové finále mezi Spartou a Třincem dospělo do sedmého zápasu. V tom případě by 30. dubna hrála v Třinci hokejová Sparta, na Letné fotbalová Sparta a do toho v Ostravě český národní tým se Švédy v rámci Českých hokejových her.

Program hokejové reprezentace, HC Sparty Praha a AC Sparty Praha Národní hokejový tým:

Slovensko - Česko: 21. dubna, 17:30

Slovensko - Česko: 23. dubna, 15:00

Finsko - Česko: 28. dubna,17:30

Česko - Švédsko: 30. dubna, 16:00 HC Sparta Praha

Sparta - Třinec: 22. dubna, 18:30

Sparta - Třinec: 23. dubna, 17:00

Případný pátý zápas: 26. dubna, 17:00

Případný šestý zápas: 28. dubna, 19:00

Případný sedmý zápas: 30. dubna, 18:00 AC Sparta Praha:

Sparta - Baník: 23. dubna, 19:00

Sparta - neupřesněný soupeř, 30. dubna, 16:00