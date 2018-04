Cesta za titulem obrazem: Masarykův pohár pro vítěze extraligy znovu putuje na jih Moravy

Svěřenci Libora Zábranského mohli dát sekt chladit už po první třetině, ve které si vytvořili třígólové vedení.

Suverénní Kometa slaví obhajobu titulu. Třinec porazila 4:1 Číst článek

„Byla to hrozně těžká série, celé play off bylo hodně náročné, teď to ale pořádně oslavíme. Nic jsme neplánovali. Necháme to spontánně vyvinout, ale rozhodně si to užijeme,“ řekl po utkání kapitán Leoš Čermák, který mužstvo k obhajobě dovedl.

Kometa na rozdíl od loňské sezony musí nejemotivnější část oslav titulu absolvovat mimo Brno. Čtvrté rozhodující vítězství vybojovala v Třinci, kde také oslavy propukly bezprostředně po utkání.

S týmem v sektoru jásaly zhruba dvě stovky brněnských fanoušků, kterým hráči i trenéři z ledu alespoň na dálku posílali gesta vděku za podporu. Už na ledové ploše si hráči na úspěch přiťukli plechovkami piva.

VICEMISTŘI! — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) April 22, 2018