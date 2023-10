Radši budou brát hráče z NHL, smutní Frk. Z Bernu vyhlíží domácí mistrovství světa

Hokejový útočník Martin Frk se zabydluje v premiérové sezoně ve švýcarském Bernu v první formaci. I kvůli zdravotním problémům ale zatím stihl v dresu čtvrtého týmu tabulky odehrát jen polovinu utkání. Před blížící se první reprezentační přestávkou sezony se ale může Frk ukázat ještě ve třech dalších duelech, a říct si tak o pozvánku do národního týmu. V něm byl kvůli svému působení v zámoří jedinkrát - a to před pěti lety. Bern 19:34 30. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Martin Frk v dresu švýcarského Bernu | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Uvidíme, jak to bude,“ říká Martin Frk útočník Bernu na téma svého návratu do hokejové reprezentace. Dres národního týmu oblékal třicetiletý křídelník s extrémně tvrdou střelou v mládežnických kategoriích než odešel bojovat do zámoří o NHL, v dospělé kategorii má na svém kontě jen tři starty - zapsal je v roce 2018 na jednom z podniků Euro Hockey Tour. Její start se teď blíží. 9.-12. listopadu je na programu Karjala Cup a o extra motivaci je v této sezoně postaráno - jejím vrcholem totiž bude květnové MS v Praze a Ostravě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hokejovým útočníkem Martinem Frkem

„Na jednu stranu by to byl super návrat - zvlášť doma v Česku by to bylo parádní, to bych hrát chtěl. Na druhou stranu, hodně kluků bude chtít jet, třeba z NHL - a pravděpodobně budou více brát hráče z NHL. To byste musel mít dobrou sezónu v Evropě.“

Na starý kontinent se Martin Frk na konci léta vrátil po 13 letech boje o to - stát se plnohodnotným hokejistou nejlepší soutěže světa. Ale víc než v NHL toho odehrál v nižších zámořských soutěžích. I kvůli tomu v minulosti odmítl zabojovat v přípravě o start na vrcholné akci v reprezentačním dresu A týmu.

Šampionát v Praze pro nás bude malá olympiáda. Fanoušky bereme jako šestého hráče, říká Nedvěd Číst článek

„Minulý rok se mnou Martin Havlát (asistent generálního manažera reprezentace) mluvil. Já měl v té době pět měsíců starou dceru, nechtělo se mi letět z Ameriky do Česka, proto jsem mu řekl že nepojedu, že chci spíše zůstat doma,“ přiznává Martin Frk, který v právě probíhajícím ročníku mohl nastoupit za Bern do poloviny soutěžních utkání.

V devíti zápasech si - hlavně jako člen elitního útoku - připsal šest kanadských bodů za dva góly a čtyři asistence. Takže zatím nepatří mezi nejproduktivnější hráče týmu, natož soutěže - třeba nejlepší český hokejista v tomto ohledu Michael Špaček z Ambri Piota posbíral už 17 bodů.