Na návrat do Česka mám ještě čas, vysvětluje Frk angažmá ve Bernu. Zuby si nechá udělat až po kariéře

Hokejista Martin Frk si v 29 letech zvyká na první angažmá v Evropě. Po dlouhém pendlování mezi AHL a NHL se ze zámoří přesunul s manželkou, malou dcerkou a dvěma psy před deseti dny do Bernu. Právě tenhle ambiciózní švýcarský klub o něj totiž už od zimy nejvíc stál a ozval se jako první. Bern (Švýcarsko) 16:31 8. srpna 2023

„Ozvaly se mi Karlovy Vary a mluvil jsem i s Jaroslavem Modrým, který je nyní asistentem v Brně, ale o Česku jsem ještě neuvažoval. Chtěl jsem si ještě zkusit jiné ligy v Evropě, na návrat do Česka mám ještě čas,“ říká hokejový útočník Martin Frk, který do severní Ameriky zamířil už v 16 letech.

Už tehdy přišel o první jedničku, během rozhovoru s Radiožurnálem Sport se usmíval už bez obou předních zubů.

„Oba byly vyražené pukem. Jeden mi zachránili, ale dva roky zpátky mě už začal bolet, byl už mrtvý. Musel jsem si ho nechat vytrhnout. Mám sice asi dva náhradní, které si tam můžu dát, ale nejsem na to zvyklý, špatně se mi s tím mluví. Nechám si je udělat až po hokeji,“ vysvětluje.

Do NHL se každopádně z nižších soutěží nedokázal pořádně prosadit, přestože měl na farmě klidně i bod na zápas. Teď si v Bernu, kde podepsal dvouletou smlouvu, musí zvykat na širší kluziště, jiné tempo, delší letní přípravu či odlišnou kulturu.

„Změna to je velká. V neděli je tu všechno zavřené, což je hodně zvláštní. Musíte si věci nakoupit dopředu a v sobotu je to v obchodech mačkanice o jídlo, šílené. Tohle byl určitě velký šok, především pro manželku,“ říká devětadvacetiletý útočník.

Frkovi naměřili nejtvrdší střelu v NHL

S kanadskou manželkou má Frk desetiměsíční dceru a do Bernu si přivezli i dva francouzské buldoky. Ze zámoří totiž letěli do Milána a pak autem do Švýcarska, kde zatím obdivují hlavně přírodu.

„Doufám, že budeme mít nějaký čas volno, podívat se více okolo Švýcarska,“ říká Frk, který si zároveň pochvaluje, že bude moct trávit víc času s rodinou než v zámoří. I když teď jezdí dvakrát denně do tréninkové haly, protože v té hlavní se koná mistrovství světa ve sportovním lezení.

Zázemí ambiciózního klubu v Bernu se majiteli nejtvrdší střely NHL a AHL líbí, stejně jako bydlení v nedalekém Ittigenu. Jeho sousedem je stejně jako v kabině Dominik Kahun se kterým si může i popovídat česky. Rád by si ale proti němu i zahrál – ideálně příští rok na mistrovství světa v Praze a Ostravě.