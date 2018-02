'Doufejme, že mám ještě pár let v sobě.' Michael Frolík nastoupil k 700. zápasu NHL

Michael Frolík si připsal už svůj 700. start v kanadsko-americké NHL, a to vítězný, Calgary porazilo v New Jersey místní Devils 3:2. V brance Flames se představil David Rittich, v dresu Devils byl vidět Pavel Zacha, který si připsal jednu branku.​ Devětadvacetiletého Frolíka vyzpovídala redaktorka iRozhlas.cz. New Jersey 17:54 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Frolík odehrál proti New Jersey 700. utkání v NHL. | Foto: Ross D. Franklin | Zdroj: AP

Odehrál jste 700. zápas v NHL. Bylo to pro vás speciální, i když jste si dnes nepřipsal gól ani asistenci?

Když máte zápasy takhle zaokrouhlené, tak je to vždycky něco speciálního. Samozřejmě nejvíc se bere pětistovka a potom je taková ta meta tisícovka, ale vždycky, když to můžete zaokrouhlit, tak je to příjemné. A 700 zápasů je velká porce. Když se kouknu zpátky, tak tam proběhnou nějaké vzpomínky. Já to extra nesleduju, ale všichni mi k tomu dneska gratulovali, tak to bylo takové příjemné. A doufejme, že mám ještě pár let v sobě a že ještě nějaké zápasy přidám.

Chtěl byste pořád pokračovat v Calgary?

Samozřejmě, jsem tady spokojený, líbí se nám s rodinou i ve městě, takže z mé strany není potřeba nic měnit. Máme kvalitní mužstvo, máme tady teď mladé kluky a letos přivedli gólmana Smithe, který chytá výborně. Myslím si, že je tady síla do budoucnosti. Samozřejmě bych chtěl být toho součástí i v budoucnu a chtěl bych tady vydržet co nejdéle.

Mělo na vás nebo na kabinu velký vliv, že z Calgary odešel Jaromír Jágr?

Takový je prostě hokej. Hráči přicházejí a odcházejí a s tím se musíte tak nějak smířit. Samozřejmě bylo fajn ho tady mít a poznat ho trošku i osobně, protože na to jsem předtím nikdy neměl moc šanci. Taková legenda je vždycky přínos pro kabinu, ale teď to bohužel nedopadlo, ale to k tomu hokeji patří. Teď mu přeju, ať se mu daří na Kladně a hlavně ať je zdravý.

Sledujete výsledky Kladna, když z něj pocházíte?

Vyrostl jsem tam a strávil jsem tam všechna svoje dětská hokejová léta. Mám na to super vzpomínky a měli jsme tam s klukama výbornou partu. A samozřejmě to teď sleduju - ne že bych koukal na zápasy, ale vždycky se podívám, jaké jsou výsledky a jak jsou na tom v tabulce. Samozřejmě jim přeju, aby se dostali do play-off, něco tam uhráli a aby zabojovali o postup.