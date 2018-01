Frolík o Jágrovi: Pořád ho trápí zdravotní problémy, v tomhle věku není jednoduché být zraněný

Pokud chce hrát Jaromír Jágr za Kladno, moc času na rozhodnutí už nemá. Na pokračování v Calgary to nevypadá a jasno by mohlo být do konce ledna. Sám hokejový veterán zatím veřejně mlčí, to sice neplatí pro jeho spoluhráče Michaela Frolíka, ale ani on o budoucnosti Jaromíra Jágra moc neví. Calgary 7:25 27. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Zdroj: ČTK

„Já ani kluci v týmu moc nevíme, co se děje. Jak jsem s Jardou lehce bavil, tak říkal, že ho pořád trápí zdravotní problémy, nechci to moc odeznívat,“ řekl v Calgary útočník Flames Michael Frolík reportérovi České tiskové kanceláře.

I tak ale se Jágr prý občas na stadionu zastavil i v době, kdy už nebyl členem základní sestavy. „Když jsem trénoval sám, párkrát si s námi přišel zabruslit, ale nevím, jaká je mezi nimi dohoda, to vědí jen oni mezi sebou,“ říká Frolík o komunikaci mezi Jaromírem Jágrem a Calgary Flames.

Když se podíváte na stránku, kde jsou platy hráčů a jejich smlouvy, u Jágra najdete stále zkratku UFA, která v překladu znamená stručně volný hráč. Jágr přitom brzo oslaví 46. narozeniny.

„Sami víme, že v tomhle věku není jednoduchý být zraněný. Všechno trvá trošičku dýl a možná si to trošku zhoršil tím, že chtěl hrát. Je to na něm a uvidíme, jak to bude dál, musíme si počkat,“ vyprávěl v Calgary Frolík.

A jak sám přiznává, nedovede si ani ve svém věku, bude mu třicet, představit, že by naskočil do sezony až těsně po jejím začátku, bez absolvování předchozího kempu.

Přestupní termín končí s lednem

„Není to nic jednoduchého. Přijel do rozjetého, trénoval na Kladně a hned naskočil do zápasů. To by bylo těžké i pro 25letého kluka. Začátek určitě neměl jednoduchý, ale každým zápasem se to zlepšovalo. Ale je to hokej, zranění k němu patří,“ říká Michael Frolík.

Zatímco on a brankář David Rittich zůstávají v dresu Calgary, přestupní termín do rodného Kladna končí Jaromíru Jágrovi na konci ledna.

Na kladenském zimním stadionu pro něj dres mají už z léta, kdy to chvíli vypadalo, že naskočí do první ligy. Kladno tehdy vyprodalo stadion a Jágr nenastoupil, pak odletěl do Calgary. Na začátku roku se to teď může opakovat, jen v obráceném pořadí.