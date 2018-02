Generálka hokejistům nevyšla, od Finů dostali dva góly během jediné minuty

„Doufám, že góly jsme si ušetřili na zápasy na olympiádě. Ještě je čas doladit detaily hry,“ řekl po porážce 0:2 Radiožurnálu Pavel Francouz. „Finové jsou známí svou defenzivou. Když se dostanou do vedení, dokážou to zavřít. Hráli chytrý hokej, ke konci to kontrolovali, pak je těžké se prosadit.“

Kouč hokejistů Jandač: Vepředu jsme toho moc nevymysleli, chyběl tlak do brány Číst článek

První půlku zápasu odchytal v české brance Pavel Francouz. Poté ho podle plánu vystřídal Dominik Furch a vzápětí inkasoval dvakrát v rozmezí 32 vteřin. Duel kvůli zranění nedohrál útočník Milan Gulaš, nejproduktivnější hráč extraligy.

Ostrý start pod pěti kruhy čeká svěřence Josefa Jandače ve čtvrtek 15. února duelem s domácí Koreou. Utkání začne ve 13:10 SEČ. Dalšími soupeři Čechů ve skupině A jsou Kanada a Švýcarsko.

První třetina příliš zajímavých situací před oběma brankami nenabídla. Češi byli zpočátku o něco aktivnější, první větší možnost měl ale na konci šesté minuty Manninen, který z dobré pozice minul. Na druhé straně zkoušeli štěstí Sekáč, Červenka a Birner, ale vyloženou šanci nepřinesla ani přesilovka z 15. minuty po faulu Manninena.

Na začátku druhé části se vyznamenal Francouz proti Hartikainenovi, ve 29. minutě ho zachránila po Peltolově pokusu branková konstrukce. Krátce poté vystřídal Francouze Furch a prožil nejhorší možný nástup do zápasu, jaký si lze představit.

Poté co stihl pouze před sebe ztlumit Hietanenovo nahození, jež k němu prošlo přes několik hráčů, byl u puku nejrychleji Enlund a otevřel skóre. Už za půl minuty byl rozdíl dvoubrankový, protože z kruhu pro vhazování se parádně trefil Heiskanen.

Snížit mohli Birner a Radil, jenž se protáhl až před Koskinena, ten ale zachoval ledový klid. Horák se dostal k odraženému kotouči po Řepíkově střele, zblízka pohotově zakončil, jenže dlouhán ve finském brankovišti opět skvěle zasáhl.

Ve třetím dějství dohrávali Češi většinu z početní výhody, kterou si vybojovali před druhou přestávkou, ale bez úspěchu. Stejně si vedli i Seveřané po faulu Sekáče, jehož prohřešek proti pravidlům byl vůbec prvním v utkání ze strany českého výběru.

Zhruba 13 minut před koncem odkulhal po jednom ze soubojů rovnou do kabiny útočník Gulaš. Snížení měl na holi Řepík, který se ocitl na chvilku sám před Koskinenem, jenže musel krotit poskakující kotouč a koncovka nebyla zcela podle jeho představ.

Jestliže Sekáč byl prvním provinilcem na straně Jandačova souboru, Radil v končící 56. minutě již čtvrtým. I proto mohli poražení jen sotva pomýšlet na zdramatizování závěru zápasu.

Přípravný zápas hokejistů na OH v Pchjongčchangu (hráno v Soulu):

ČR - Finsko 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Enlund (Hietanen), 32. Heiskanen (Kontiola). Vyloučení: 4:3. Bez využití.

Sestavy:

ČR: Francouz (30. Furch) - Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, O. Němec, Vitásek, Kundrátek, Jordán - Erat, Jan Kovář, Sekáč - Radil, T. Zohorna, Červenka - Gulaš, Mertl, D. Kubalík - Řepík, Horák, Birner - Koukal. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Finsko: Koskinen - Kivistö, Lepistö, Koivisto, Hietanen, Ohtamaa, Heiskanen, Kukkonen - Hartikainen, Kemppainen, Junttila - Tolvanen, Kontiola, Peltola - Pyörälä, Lajunen, Manninen - Savinainen, Koskiranta, Enlund - Osala. Trenéři: Lauri Marjamäki, Jussi Tapola a Mikko Manner.