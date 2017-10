Golden Knights čeká domácí premiéra v NHL. Lístky lze pořídit až za 1200 dolarů

O Las Vegas se říká, že to je město hříchu a hazardu. Zástupci nového týmu NHL Vegas Golden Knights by si určitě přáli, aby se stalo i městem hokeje. Dnes v noci se Zlatí rytíři představí vůbec poprvé v historii slavné soutěže na domácím ledě. V centru Las Vegas ale hokej zatím hlavní roli nehraje. Las Vegas/ USA 10:56 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hala v Las Vegas | Foto: www.vegasishockey.com

Ovšem Jake Trullinger z městského infocentra je jiného názoru. „Spousta lidí přijela do Las Vegas, právě aby viděla první domácí zápas v historii. Říká se, že Golden Knights mají docela dobré mužstvo. Jsem na ně coby hokejový fanoušek docela zvědavý,“ uvedl pro Radiožurnál.

Jágr se sžívá s kabinou Calgary. Jsem trošku nervózní, když s ním mluvím, přiznal Gaudreau Číst článek

Zájem o hokej se objevuje v místních obchodech se suvenýry. Trika s logem zdejšího klubu jsou populární, a jsou dokonce už i ve výprodejích za poloviční ceny, a to ještě sezona prakticky nezačala. Ale podle Jenny z jednoho z obchodů jdou na odbyt a turisté i místní se o ně zajímají. „Ano kupují tu hodně, čepice, trika, dresy. Líbí se jim všechno.“

Ve městě zatím kasina nad hokejem výrazně vedou. V městském infocentru se ale dotazy množí. Speciálně za hokejem prý přijeli fandové z Montrealu nebo Calgary. Za lístky dali podle Jake Trulligera z místního infocentra mnohdy i nemalé peníze. „Za brankáře, za plexisklo tisíc dvě stě dolarů na první zápas. Nejlevnější místa v hale jsou za pětasedmdesát dolarů, ale to jsou sedačky, ze kterých rozhodně nemáte dění na ledě pod nosem. Díval jsem se na to, říkal jsem si, že půjdu, ale lístky opravdu nejsou levné.“

Po celém městě je sportu na velkoplošných obrazovkách víc než dost, ale hokejová NHL byla co do prostoru rozhodně až za americkým fotbalem a baseballem. Třeba to dnešní duel Golden Knights s Arizonou změní.