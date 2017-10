Golden Knights poslali nejlepšího střelce přípravy Hyku na farmu, v týmu zůstává jen Nosek

O místo v prvním týmu usilovalo v přípravných kempech před sezónou NHL šest desítek Čechů. Někteří si místo vybojovali a udrželi, další museli na farmu. Bojovat o místo v prvním týmu tak musí Radim Šimek nebo Tomáš Hyka. Las Vegas 8:46 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Nosek bojuje o místo v sestavě Vegas Golden Knights | Foto: John Locher | Zdroj: AP/ČTK

Zatímco někteří mladíci si možná až nečekaně místo vybojovali - týká se to třeba Martina Nečase, který začne v prvním týmu Caroliny nebo Filipa Chytila, kterého si „nahoře“ nechali Rangers, na další borce se nedostalo.

Smutný může být třeba Radim Šimek, který i přes velkou porci minut v přípravě místo miliónové smlouvy v prvním týmu bude ze začátku čerpat peníze z ročního kontraktu ve výši jen 70 tisíc dolarů. Totéž potkalo i Tomáše Hyku, v přípravě nejlepšího střelce v řadách nového týmu Vegas Golden Knights.

U těchto dvou hráčů mohl hrát roli i fakt, že jejich kluby mají hráče s vyššími smlouvami. A není neobvyklé, že ti někdy v NHL získají místo kvůli platu a ne kvůli výkonům. Česko ale v týmu nováčka zastoupení mít bude, zůstal další útočník Tomáš Nosek.

„Je to úplně nový tým a bude to jiné. Pořád se poznáváme, nikdo se moc nezná a je to pořád nesmělé. Ale tým se postupně začíná budovat a věřím, že to půjde dál správným směrem,“ doufá pro Radiožurnál Nosek.

Z hráčů, kteří zatím v NHL nemají až tak velké jméno, se v prvním týmu neudrželi například David Kämpf, Jakub Jeřábek nebo Michal Špaček, z Arizony na farmu do Tusconu se přesunul i brankář Marek Langhamer.

Kontrakt nemají ani někteří zkušení. Obránce Roman Polák na zkoušce v Torontu neuspěl, dál ale existuje možnost, že bude po doléčení zranění s týmem trénovat, uzavřené dveře definitivně nemá.

Pokud Nečas i Chytil nastoupí v prvním utkání, bude to poprvé, kdy dva Češi draftovaní v 1. kole budou hned po draftu v zahajovací sestavě. — Jiří Vítek (@JVitek94) 3 October 2017

K pokračování v NHL se nadechuje Jaromír Jágr, kterého čeká v Calgary možná poslední sezona za mořem, a také třeba Tomáš Hertl. Na něj chce San Jose letos hodně sázet.

„Budu hrát centra, tak uvidíme, jak to bude dál. I minulý rok, kdy jsem hrál ve třetí formaci, míval jsem icetime devatenáct dvacet minut, protože hraju oslabení a přesilovku. Hlavně potřebuju ukázat svojí hru,“ říká Hertl.

Základní část NHL začne v noci na čtvrtek čtyřmi zápasy, úplně první buly vhodí rozhodčí v jednu hodinu v noci při derby Winnipegu s Torontem.