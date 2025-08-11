Golf, tenis i příprava na ledě. Nečas je aktivní i během volna a začíná se chystat na olympijskou sezonu
Hokejista Martin Nečas se chystá na novou sezonu, ve které by si měl zahrát na olympijských hrách. V té uplynulé změnil působiště, když přestoupil s Caroliny do Colorada. Po neúspěšném play-off v zámoří pomohl národnímu týmu na mistrovství světa. Před náročnou sezonou tak přišel zasloužený odpočinek.
„Hned po mistrovství světa jsme byli týden na Seychelech, to bylo krásné, užili jsme si trochu relax. A potom zpátky do Česka,“ prozrazuje Martin Nečas, který si užil volno i po návratu ze zahraniční dovolené. Jenže stihnout všechno za pár dní nejde.
„Je toho dost, rodina, kterou člověk nevidí, návštěvy kamarádů. Ze začátku toho bylo hodně, teď už mám větší klid na sebe a na přípravu,“ popisuje Nečas, který už v současnosti trénuje. To ale neznamená, že by se během pauzy, než se zapojil do tréninků, vůbec nehýbal a jen objížděl kamarády.
„Měl jsem volno nějaké dva, tři týdny. A myslím, že není ideální po celou dobu nic nedělat. Hraju tak nějak všechno, padel, tenis, golf, snažím se to prokládat. Golf jsem za poslední dobu hrál docela často,“ říká.
Golf si Nečas vyzkoušel i s dalšími hráči širšího reprezentačního kádru. Všichni se sešli minulý týden v Berouně a kromě golfu došlo na focení pro olympijské hry i pohovory s trenéry reprezentace. S hráči působícími v zámoří se ale aktuálně vidí třikrát v týdnu. Hokejový svaz totiž právě pro ně zajistil led v říčanské hale a tam mají možnost spolu trénovat.
„Chodím asi týden. Začátky jsou vždycky těžší, než se člověk do toho trošku dostane. Ale je dobře, že máme ledy spolu a můžeme trénovat skoro jako tým,“ těší Nečase.
Příprava na olympiádu
Kromě útočníka Colorada jsou na ledě i další dvě desítky hráčů ze zámořských soutěží, ale bez trenérů. Ti totiž podle pokynů hráčské asociace NHL nemohou v olympijské sezoně vést tréninky. I to jasně dokládá, jak se v zámoří právě návrat hráčů z nejslavnějších soutěže na olympijský turnaj řeší. A lákadlo je to i pro české hokejisty.
„Takový dětský sen. Myslím, že každý si chce zahrát na olympiádě s těmi nejlepšími. Bude to skvělé nejen pro nás, ale i pro naše fanoušky a doufám, že tam něco uhrajeme,“ věří.
Společně je Nečas s Davidem Pastrňákem, Radkem Gudasem, Lukášem Dostálem, Pavlem Zachou a Ondřejem Palátem jistým nominovaným do týmu pro únorové hry v Miláně. Zbytek týmu oznámí Radim Rulík 19. ledna.