Gólman Mazanec zvládl premiéru v reprezentaci: Nervozita byla do prvního pořádného zákroku

„Super premiéra. Chytal výborně, rozehrával i puky, které byly nebezpečné. Můžeme mu akorát pogratulovat,“ chválil Marka Mazance útočník Jakub Klepiš.

Šestadvacetiletý gólman působil při své premiéře velmi klidným a jistým dojmem. Puky po střelách udržel ve výstroji a nedal soupeřům možnost k dorážkám. Jakoby vůbec nebyl nervózní.

Hokejisté porazili Švýcary 3:2, všechny góly vstřelili v přesilovkách Číst článek

Před zápasem říkal, že většinou z něj spadne nervozita po první střele. Té čelil ve třetí minutě a byla vypálená až z poloviny hřiště. „Ty úplně nesnáším. Je to nejhorší, co může být. Nikdy nevíte, co puk po cestě udělá,“ smál se Marek Mazanec podle Radiožurnálu po zápasu.

„Nervozita tam byla do prvního pořádného zákroku, ten přišel až asi v desáté minutě,“ přiznává gólman, ale znát to opravdu nebylo. Kromě jistých zákroků, ukázal i výtečnou práci holí. Puky zastavoval za brankou a často je hned rozehrával.

Jednou dokonce napadajícímu soupeři s ledovým klidem prohodil kotouč mezi nohama. „Hrou holí se dostávám do zápasu. Kdybych jen stál a nechával puky jezdit kolem sebe, zmrznu, zatvrdnou mi nohy a nepomohl bych bekům. Takhle si vyjedu a dostáváme se rychleji ze třetiny, je to pro všechny jednodušší,“ vysvětluje.

'Kdyby to bylo o dva, střílím'

Možná už chybělo jen, aby při závěrečné hře bez brankáře Švýcarů, nějak šikovně zpracoval puk a dl přes celé kluziště gól. Ani k tomu moc nechybělo.

„Nastřelili a já to chytil do lapačky. Podíval jsem se na druhou stranu a měl jsem tam metr šířky, kudy by to mohlo projít na bránu i po zemi. Ale bylo to o jeden gól a bylo zbytečné riskovat. Kdyby to bylo o dva, střílím z jakékoli pozice,“ usmívá se Marek Mazanec.

Vstřelit gól se mu možná povede jindy. Pokud si Marek Mazanec udrží aktuální formu, pak k tomu bude mít v reprezentačním dresu ještě určitě příležitost.