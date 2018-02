Gretzkyho už teď asi nedoženu, řekl po návratu Jágr. Teď má před sebou nový cíl, píší Kanaďané

Severoamerická média se zajímají o další sportovní osud Jaromíra Jágra. Například kanadská veřejnoprávní televize a rozhlas CBC na svém webu píše o Jágrově návratu do Česka a o tom, jaké dopady to na zdejší hokej bude mít. Průměrná návštěvnost hokejového zápasu v Benátkách nad Jizerou činí 276 lidí. Zápas s Jágrovým Kladnem se ale nyní musel přesunout do haly v Liberci, která má 7500 míst. Ottawa 14:45 4. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

Jágr v letošní sezóně NHL hrál za klub Calgary Flames, už od 31.prosince ale nemohl nastoupit do zápasu. Klub proto druhého muže v historickém bodování kanadsko-americké profesionální ligy propustil a Jágr se vrátil do České republiky.

Vyprodáno

Stanice popisuje, jak se Jágr objevil na první tiskové konferenci ve svém domovském městě a v klubu Rytíři Kladno, který vlastní. Všímá si, že místní Jágra přivítali slovy o návratu krále a že Jágr musel dopodrobna popisovat svá zranění vazů v pravém koleni. Přesto chtěl Jágr v sobotu za Kladno hrát.

Návrat hokejové legendy vyvolal u fanoušků vlnu nadšení. Zápasy všech týmů proti Kladnu jsou do konce sezóny vyprodány. Pětačtyřicetiletý Jágr je odhodlán dokončit náročnou sezónu na bruslích, nikoliv jako trenér. Citují Jágrovo vyjádření, že hlavním a jediným cílem jeho pobytu v Kladně je zotavit se. Dostat se co nejdříve do formy, uzdravit se a pomoci svému týmu dostat se na špičku české hokejové ligy.

Jak CBC dál uvádí, Jágr prohlásil, že pokud se dá zdravotně dohromady, mohl by být povolán zpět do Calgary, aby opět hrál v NHL. Jak ale říká, v tuto chvíli je návrat ještě moc vzdálený cíl. Chce začít běžně trénovat, aby si hokej mohl znovu plně užívat, což bez tréninku nejde.

Tisícový rozdíl

Hned po středečním příjezdu vyhledal Jágr specialistu, aby se mu postaral o léčbu kolena a uvedl, že první, čtvrteční trénink, ho bolel. Kvůli zdravotním problémům hokejista také vůbec neuvažuje o tom, že by hrál v českém reprezentačním týmu v Pchjongčchangu. To by byla jeho šestá olympiáda v kariéře.

Neopakovatelný Jágr Číst článek

CBC připomíná, že Jaromír Jágr byl v českém mužstvu, které v roce 1998 vyhrálo olympiádu v Naganu. A že šlo o první olympijské hry, ve kterých mohli vystoupit hráči NHL. Webu stanice také připomíná, že Jágr pomohl českým hokejistům získat v roce 2006 bronzovou medaili na olympiádě v Turíně. Cituje Jágrovo vyjádření o tom, že se těší, až bude mít tuto hokejovou sezónu za sebou a o tom, že se vždycky snaží zůstat pozitivně naladěn.

Jágr je se ziskem 1 921 bodů za vstřelené branky a gólové přihrávky v historickém žebříčku NHL na druhém místě, první je Wayne Gretzky, který jich má na kontě 2 857. Televizi CBC zaujalo Jágrovo vyjádření o tom, že chtěl Gretzkého dohnat, ale že teď se mu to nezdá moc reálné.

Tajemství dlouhé kariéry popsal Jágr slovy, že láska je nejsilnější energie na planetě. Uvedl, že hokej vždycky miloval a proto neměl problém mu něco obětovat. To Jágrovi podle jeho slov umožňuje hrát tak dlouho, jak to jen půjde, tedy dokud mu to tělo dovolí.