Hadamczik: Nedivím se, že fanoušci týmu nevěřili. Výkon v Brně byl špatný, titul je zadostiučinění

Česko má za sebou mistrovství světa v hokeji. Na šampionátu padl divácký rekord a nejen okolí pražské a ostravské arény se během zápasů plnilo fanoušky. Jako mimořádná úspěch hodnotí mistrovství i prezident českého hokejového svazu Alois Hadamczik. „Byl jsem nadšený a jsem říkal, že to ani není možné, jak to český divák prožívá. To, že český fanoušek je nejlepší na světě, to všichni víme," řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:10 31. května 2024

Už od neděle se dozvídáme, jak ten titul mistrů světa slaví hokejisté. V pátek dopoledne o tom Roman Červenka a David Pastrňák mluvili na Radiožurnálu v rozhovoru s Lucií Výbornou. Jak to světové zlato slaví šéf hokejového svazu?

Samozřejmě je to obrovský úspěch. Já jsem říkal před mistrovství, že když budeme mezi prvními čtyřmi, takže budu spokojený. Nebudu teď říkat, jestli jsem v to věřil. Věřil jsem, že stavíme dobrý tým. Věřil jsem v to i po Brnu, kde byla přípravná utkání. Dopomohlo nám k tomu velkému výkonu i to, že přijeli tři nejlepší hráči. Nečas, Pastrňák a Zacha. Mužstvo tím získalo obrovské sebevědomí.

Já jsem byl pod obrovským tlakem. Prožíval jsem to jinak, protože jsem stál celý život na střídačce, koučoval jsem utkání a sledoval každou vteřinu a neviděl jsem okolí, co se děje v hledišti a tak dále.

Byl jsem nadšený a jsem říkal, že to ani není možné, jak to český divák prožívá. To, že český fanoušek je nejlepší na světě, to všichni víme. Dovede obrovsky ocenit, a to, že vám naloží, když prohrajete, patří k věcí.

Jestli se můžu vrátit k těm oslavám, jsou v případě šéfa hokejového svazu stejně bujaré jako v případě hráčů?

Já bych řekl, že vůbec ne. Já jsem si to užil s pár přáteli a známými, ale že bych bujaře slavil, to se říct nedá. Už jsem v nějakém věku a taky jsem toho měl plné zuby, protože jsem několikrát nespal. Byl jsem vnitřně víc pod tlakem, než když jsem stál na samotné střídačce.

Berete letošní titul i jako osobní zadostiučinění? Osobní?

Osobní ne. Beru to jako zadostiučinění celého výkonného výboru a celé party lidí kolem mě. Když jsem nastoupil před dvěma lety, tak jsem nevěděl, jak to vůbec zvládnu. Ale výbor byl skvělý. Samozřejmě jsme řešili věci, koho k národnímu mužstvu, co udělat, jak to udělat a co změnit v hokeji. Musím říct, že za dva roky se nám spousta věcí povedla, ale že by to bylo zadostiučinění pro mě, to ne. Ale zlatá medaile mi chyběla, je to pravda. Mám stříbřené, bronzové a zlatá nebyla.

Týmu se nevěřilo

Já se na to ptám i vzhledem k tomu, o čem už jste částečně mluvil. Týmu se nevěřilo, po českých hrách tuplem. Při slavnostním zahájení šampionátu diváci na vás pískali, nefungoval mikrofon. I vzhledem k těmto zážitkům, není to přece jenom osobní zadostiučinění?

Vy se nesmíte divit divákům, že tomu nevěřili. V Brně byl náš výkon, řeknu to slušně, špatný. Bylo tam hodně hráčů, tým byl nesehraný, a za chvíli začínalo mistrovství. Situace s mikrofonem mě samozřejmě zarazila. Měl jsem připravených pár slov pro diváky, ráno jsme to zkoušeli a odpoledne najednou nešel mikrofon.

Byl to pro vás nejhorší okamžik?

Psychicky to byl těžký okamžik. Samozřejmě Libor Bouček se snažil pomoc, přišel s mikrofonem. Připravujete se na to a vidíte plný stadion, jste nadšený a nechcete být zklamaný. Zklamání to bylo, ale strávil jsem to. A nejvíce v momentě, kdy Češi vyhráli s Finskem. To bylo zadostiučinění, že začínáme velmi dobře.

Majitel hokejového Dynama Pardubice Petr Dědek v úterý na síti X napsal, že právě vy máte významný podíl na úspěchu šampionátu a že je pro něj nepochopitelné, že vám nikdo pořádně nepoděkoval. Potom doplnil, že vy máte hlavní podíl na tom, že reprezentaci trénoval Radim Rulík na tomto turnaji, že jste ho prosadil navzdory odporu výkonného výboru. Je to tak? Bylo těžké před tím rokem Rulíka prosadit?

Radima Rulíka znám hodně dlouho, měl skvělý turnaj dvacítek, který je náročný. Uhráli tam stříbrnou medaili a byl to velmi dobrý výkon.

Je nepochopitelné, že po MS nikdo nepoděkoval prezidentovi ČSLH. Aloisi, děkuji za sebe, za všechny upřímné fanoušky. Máš významný podíl na úspěchu šampionátu, který je vizitkou českého hokeje a ČR ve světě. Děláš svou práci dobře, zasloužíš si, aby to vnímala i široká veřejnost. — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) May 28, 2024

Mně se nelíbil hokejový výkon ani, když jsme uhráli třetí místo na předloňském šampionátu. Sice v poslední třetině vystřelili bronzovou medaili, ale já jsem říkal, že to není takový hokej, jaký jsme dřív hráli. Jelikož celý život trénuji a koukám na tu hru, tak mám oči spíš jako trenér. Proto jsem říkal, že musíme něco změnit.

Já jsem byl pro to, zachovat se k těm lidem, kteří tým vedli slušně. Poděkovat a vyplatit peníze, které jim náleží. Ale výkonný výbor chtěl ústní a pak písemnou zprávu. Odkládalo se to dlouho, média o tom samozřejmě psala.

Už před mistrovstvím se psalo, že já chci tým trénovat společně s Rulíkem, což byl úplný výmysl a rozhodilo nás to oba. Já byl jednoznačně pro výměnu týmu za tým Radima Rulíka. Neřekl bych, že výbor byl proti. Byl spíš rozvážný a chtěl znát všechna pro a proti. Chtěli vědět i to, jestli to Rulík zvládne, být pod takovým tlakem.

Hlavní slovo jsem měl já, ale radil jsem se s Jardou Jágerem, Jirkou Šlégrem a dalšíma lidmi z výboru. A výbor vyslyšel to, že cesta změny je správná. Samotný šampionát ukázal, že to byla správná cesta. Naši zahráli český hokej s nápadem, dobrou přihrávkou a bruslením. Mám dobrý pocit z toho, že jsme se nemýlili.

Vy jste se už minimálně dvakrát během našeho rozhovoru zmínil o tom, že jste byl trenérem, měl jste úspěchy s reprezentací, Třincem, Vítkovicemi nebo Spartou. Opravdu jste vydržel na tom letošním šampionátu do toho Radimu Rulíkovi nekecat?

Vydržel. S Jalonenem jsem nemluvil skoro vůbec. U jiných trenérů, které znám, jsme se bavili o hokeji, ale nemluvil jsem jim do toho vůbec. Myslím si, že tentokrát se utvořila velmi dobrá parta, odborně i lidsky. A to přenesli i na hráče.

Já se sám sobě divím, že mám takovou výdrž a nemám tendence chodit a říkat, že tuto třetinu hráli špatně. Nemám to v krvi, protože jsem to sám neměl rád a nedovolil jsem nikomu mi do toho mluvit. Nějaké postřehy jsem měl, ale že bych zasahoval a mluvil do toho, to ne.

Radim Rulík má u reprezentace smlouvu ještě na další sezónu. Ale jeho asistenti podepsali jenom roční smlouvy. Vy už jste po šampionátu řekl pro Sport.cz, že chcete, aby všichni pokračovali. Jste už domluvení?

Radim Rulík má smlouvu ještě rok, plus opci. Dnes se podle mě dá říct, že zůstane prodloužená. Výkon, který jsme předvedli, ho opravňuje k tomu, aby zůstal.

To znamená, že už teď byste opci uplatnili?

Já jsem jeden ze členů výkonného výboru, ale mně se výkon líbil. Může se stát cokoliv, je to sport. Ale má dobré vedení, naši fanoušci hokej milují a dostali odměnu od hráčů. Myslím, že není důvod uvažovat o tom, že by něco mělo být špatně.

A u asistentů?

Tomáš Plekanec, se kterým jsem mluvil ve čtvrtek, chce zůstat a smlouvu prodloužit. S Markem Židlickým jsem nemluvil, ten odjel do Kanady. A Jirka Kalous podepsal smlouvu v Karlových Varech. S ním budeme mluvit o tom, že by u týmu, pokud ho Radim Rulík bude chtít, měl zůstat. Ale měl by nastoupit až od podzimu, kdy bude začínat první turnaj Euro Hockey Tour.

Nový výbor

15. června se bude volit nové nebo staronové vedení českého hokeje. Máte po šampionátu pocit, že ve vašem případě je to jen formalita?

Tak to není. Každý se mohl přihlásit do určitého termínu a nepřihlásil se nikdo, jenom já. Mistrovství to neovlivnilo, spíš to ovlivnila dvouletá práce a ocenění ze strany klubů, které chtějí, abych pokračoval.

Pardon, že do toho skočím. Volit se bude nejenom předseda, ale i další členové vedení českého hokeje. Máte pocit, že díky šampionátu jste v pozici, kdy budete moci říct nahlas, koho byste tam chtěl nebo nechtěl?

To právě nemůžu a trošku mě to mrzí, protože bych si měl sestavit tým, se kterým chci pracovat, a který je uzpůsobený pro rozvoj českého hokeje. Já musím znovu poděkovat tomu výkonnému výboru, který se mnou doteď pracoval. Kdyby mohl se mnou zůstat dál, tak bych byl spokojený. Bohužel to nejde, protože stanovy se před dvěma lety změnily, a každé odvětví, například extraliga, dává kandidáty své.

Já se s nimi momentálně spíš bavím o tom, jestli by mi u některých kandidátů nevyhověli. O výkonný výbor je teď enormní zájem spousty lidí, ale změnit se to nedá kvůli stanovám. Lepší by určitě bylo, aby byl hokej byl jednotný, aby se nedělil na celky.

Já to beru tak, že máme jeden český hokej, i když se extraliga odtrhla. Ale je to pořád český hokej a samozřejmě ty nejlepší hráče z extraligy používáme k tomu, aby reprezentovali naši zemi. Já to musím respektovat a připravit se na to. Výkonný výbor, který jsem zdědil, jsem přesvědčil. Tak budu věřit, že přesvědčím i nový.

Mistrovství bylo ziskové

K rozvoji hokeje jsou samozřejmě potřeba i peníze. Minulé mistrovství světa pořádané v Česku přineslo zisk 450 milionů korun. Máte už představu, jak ekonomicky dopadlo letošní mistrovství?

Můžeme zodpovědně říct, že mistrovství bude ziskové. Ale my nemáme účet. Jak se říká, účet musí udělat hostinský. Ekonomové musí spočítat náklady a zisk. Ale ono se o tom strašně namluvilo, jestli dotace, ziskové nebo neziskové…

Mistrovství máme jednou za deset let a byla povinnost, aby bylo ziskové, protože chceme podporu sportu. Vládní podpora sportu, nejen hokeje, není adekvátní jako jinde ve světě a měla by být větší. To, že bude mistrovství díky divákům ziskové, ještě neznamená, že s penězi nebudeme nakládat hospodárně a ve prospěch hokeje.

Vy jste říkal, že ještě to nemáte spočítané, ale tušíte řádově, jestli se třeba zisk může blížit tomu z roku 2015, tedy k půlmiliardě?

Počet diváků jsme překročili. Ale taky víme, že náklady stouply hodně. Ale když říkáte něco o penězích, tak byste měli říkat čísla, které jsou pravdivá a o kterých víte. V ekonomice se nemůže hádat.

Já tomu samozřejmě rozumím, ale na druhé straně předpokládám, že rozpočet nějak průběžně sledujete. To znamená, že byste mohli alespoň tušit, jestli bude zisk v řádu desítek milionů, nebo stovek milionů. To je ta informace, kterou teď bych předpokládal.

Věřte, že se otázce vůbec nevyhýbám, ale já měl za úkol sledovat hru a to, jestli je všechno zabezpečené pro fanoušky. Na prvním utkání došlo k situaci, že byly fronty, než se všichni dostali do haly, za což se omlouvám divákům. Já se nechci vymlouvat ani na pořadatele. Dneska je ve světě terorismus a kontroly jsou velké. Někteří diváci přišli také na poslední chvíli. Ale kromě toho pak už vše běželo dobře.

Já musím říct, že organizačně to bylo, jak v Praze, tak v Ostravě, zabezpečené na nejvyšší úrovni.

A když se vrátíme... Ani ten řád se nedá říct, jestli desítky nebo stovky milionů?

Když bych něco řekl a pak to nebyla pravda, tak to není dobré. Můžu slíbit, že až to budeme vědět, tak tu informaci zveřejníme a nebudeme jí tajit. Není k tomu důvod. U nakládání s penězi budou všichni, kteří se na hokeji podílejí.

Máte nějaký odhad, jaké další peníze titul může přinést českému hokeji, třeba od nových sponzorů nebo z hlediska navyšování příspěvku stávajících?

Když jsem nastoupil do funkce, taky se mi zdálo, že nás brand má větší hodnotu a nebudeme pokračovat s bývalou marketingovou agenturou. Nasmlouvali jsme místo 60 milionů 260 milionů. Proto jsme klubům dávali peníze, kupovali výstroje malým klubům a podporovali je. Hokej má v naší zemi velké uznání.

S firmami mluvíme o tom, jak se zaspalo ve výchově mladých, proč nám odchází trenéři do zahraničí a co je třeba vylepšit. Za poslední léta se zapomínalo na to, že trenér je jako učitel a je to zodpovědná práce. Je to práce skoro na sedm dní v týdnu. Tu funkci jsme myslím trošku degradovali. Dneska jim zvedáme platy, ale také nároky.

Děláme kontroly a chceme dělat takový tréninkový proces, který by z dětí udělal lepší hráče, aby v naší extralize nehrálo tolik cizích hráčů. Aby naši hráči vyrůstali nejenom pro národní tým a NHL, ale aby vyrůstali i pro extraligu. Ve sportu se člověk naučí vyhrávat i prohrávat. Sport utužuje celý život těch lidí. Chceme, aby přišlo co nejvíce děti, abychom měli větší výběr. Budeme na to dbát a dávat ještě větší pozor.

Vy už jste mluvil o tom, že byste si představoval větší podporu Českého hokeje ze strany státu. Teď jste měli jedinečnou příležitost mluvit s politiky, protože v O2 Aréně se vystřídali všichni vrcholní politici od prezidenta přes premiéra. Byl tam i Andrej Babiš nebo šéf Národní sportovní agentury. Snažil jste se i tam přesvědčovat, že by příspěvek státu mohl být větší a očekáváte, že po tom úspěchu budete od státu mít víc?

Tak to postaveno není. Já musím především poděkovat naši vládě, že nám dala příspěvek už tehdy, kdy ještě nevěděla, jak to dopadne. Věřili tomu, že hokej je národní sport a že lidi to žádají, takže nám dali podporu 200 milionů korun. Samozřejmě je to podpora je kontrolovaná, kam peníze jdou a jak se s nimi nakládá.

Musím poděkovat i Ostravě, ať už to je primátor Dohnal, nebo kraj. Dali nám 60 milionů, každý 30. Bohužel musím říct, že hrozně špatný přístup měla Praha, která to brala tak, že městu hokej nic nepřináší. Diskutoval jsem i na radnici a říkal jsem, že to není pravda.

Nepřišel jsem nikomu nadávat, ale Praha měla přístup: Když to nebude, nic se neděje. Ale to není pravda. Praha potřebuje takové mistrovství, má nekrásnější halu a je to nejkrásnější město.

Jestli se mohu vrátit k té otázce…O kolik víc od politiků, státu, vlády nebo Národní sportovní agentury byste si představoval pro hokej?

Já to tak nestavím. Celkový sport by měl mít své zastoupení, protože je to obrovská masa.

Ministerstvo sportu?

Tím myslíte ministerstvo?

Já si myslím, že by se náleželo po tolika letech převratu, aby sport měl své ministerstvo, byl řízený ministerstvem, udělal prioritní sporty, na které chodí nejvíc diváků, a aby to vedli lidé, kteří v tom sportu jsou. Aby věděli, co a jak a aby byly důkladné kontroly, na co ty peníze jsou.

Teď nemluvím o platech hráčů, ale o rozvoji mladých. My jsme po převratu zaspali v tom, že nemáme gymnázia, kde by se vyučoval sport. Třeba Švédové mají 27 gymnázií hokejových a ti kluci chodí na gymnázia.

Na Kladně je sportovní gymnázium, jestli se nepletu.

Já vím, ale to už děláme na poslední chvíli. My jsme zrušili sportovní třídy, což byla největší chyba, která se stala. Když mám dneska mladého kluka, tak musí ráno vstát a jít na trénink. A když přijde pozdě domů ze školy, tak ani jiný sport nemůže dělat. Když se má učit a ještě musí někam dojíždět.

Kdyby byla gymnázia, kde mají výuku hokeje ve škole a plus v klubech třeba dvakrát nebo třikrát týdně, tak by děti měli tři dny v týdnu volno pro sebe. A to teď nemají. Když mluvím o vytvoření ministerstva sportu, tak mluvím o všem. Atletice, basketbalu, volejbalu nebo cyklistice. Každý, kdo chce dělat sport na vysoké úrovni, by měl být podpořen.

Mimochodem, když mluvíme o vztazích k politikům a k vysokým státním úředníkům nebo představitelům úřadů, Deník Blesk už několik dní rozebírá to, že jste předal vstupenky na závěrečné zápasy turnaje šéfovi antimonopolního úřadu panu Mlsnovi. Můžete říci, co to bylo za lístky, proč je od vás pan Mlsna dostal?

Ať si Blesk píše, co chce. Já mu ani neodpovídám, protože ty otázky jsou stupidní a já mám právo komunikovat s tím, kdo se ke mně chová slušně. Tak jestli to je vrátná, uklízečka, předseda vlády nebo pan Mlsna, tak s ním komunikuju slušně.

A jestli mu něco dávám nebo nedávám, to je moje věc. Dodržuju zásady, které musí být. A jestli jsem mu dal jeden lístek, dva, žádný, prázdnou obálku, nebo pozvánku na svatbu mého vnuka, která byla včera, je věc moje.

Samozřejmě jsem mu dal vstupenky, já ho znám už z fotbalu. A více lidí přišlo. Já mám jako prezident svazu skybox a mám právo do něj pozvat lidi. Tam není napsáno, že ten člověk musí být zámečník, údržbář nebo předseda vlády. Takže já na takové otázky vážně nebudu odpovídat. Bylo by lepší, kdybychom na tom hledali to pozitivní, abychom ten sport podpořili, ne abychom ho hanobili.

Já se nestydím za to, že jsem někomu dal vstupenku. Dal jsem ji více lidem, ale ne za úplatu, ani za to, že by mi musel nějak sloužit.

Turnaj v Brně

Šampionát byl úspěšný, nejen sportovně, ale i organizačně, padl divácký rekord, atmosféra byla skvělá v obou halách, také ve fanzónách, byly fantastické oslavy na náměstích, hlavně na Staroměstském náměstí v průběhu pondělka. Váš zástupce Petr Bříza v den zahájení turnaje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu řekl, že další šampionát v Česku může být tak za devět let. Je to tomto úspěchu reálné, že by to byl dřív než za devět let?

Podle norem asi ne. Ale bylo z toho takové pobavení, Já jsem uváděl takový galavečer IIHF, bylo tam asi 400 lidí. A vyzval jsem pana prezidenta Luca Tardifa, že kdyby bylo možno nám to dát dříve, tak jsme na to připraveni. Jsme hokejový národ, který by se to zasloužil.

Přemýšlíte už o tom, která města by pořádala příští turnaj, jestli Ostravu nahradí Brno, kde se staví nová aréna?

Na to nemám vůbec právo, už u toho nebudu. Mělo by to být tam.

Jestli se nepletu, žádá se pět let předem. Pokud budeme počítat, že by to bylo za devět let, žádat se bude za čtyři roky. To znamená, že za čtyři roky už nebudete prezidentem hokeje?

Člověk musí uvažovat z týdne na týdne, z roku na rok. Já bych se do takových diskuzí vůbec nepouštěl. Já bych byl rád, kdyby nám dali mistrovství světa. Tam, kde je největší divácké zázemí a nejlepší haly. Momentálně je nejlepší v Praze. Praha je nejkrásnější město, má největší počet obyvatel, takže pro mě to je číslo jedna.

A někteří politici můžou říkat, že Praze hokej nic nepřináší. Dneska se musí podívat do zrcadla a zastydět se, že toto vůbec vyslovili. Kde budou nádherné haly, které budou důstojné k tomuto mistrovství světa, tak tam zřejmě bude i hokej. Ale Praha by určitě v tomto směru měla být.

Česko bude příští rok hostit šampionát žen. Je to pro vás v tuto chvíli priorita? Považujete za reálné, že českobudějovická hala bude žít tím turnajem stejně, jako u toho mužského žila pražská a ostravská hala?

Chceme důstojné mistrovství světa žen, protože uznáváme tento sport a podporujeme ho. Je uznávaný i diváky a sponzory.