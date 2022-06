Naložil jsem si na záda balvan zodpovědnosti, říká Hadamczik. Svaz podle něj musí začít šetřit

Novým předsedou Českého svazu ledního hokeje je Alois Hadamczik. Bývalý trenér národního týmu uspěl už v úvodním kole volby, ve kerém získal od delegátů na pražské konferenci nadpoloviční počet hlasů. Bylo jich 31. S Aloisem Hadamczikem mluvil krátce po zvolení reportér Radiožurnálu. Praha 11:29 19. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Jak jste spokojen, když porovnáte, jak jste se cítil ráno při příjezdu a nyní při odjezdu?

Odjíždím s velkou zodpovědností vůči hokeji. Ale když jsem se přihlásil, dal jsem najevo, že to dělat chci, takže bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou mi tolik delegátů dalo. Teď si musím v hlavě srovnat, jak to půjde dál, co všechno budu chtít prosadit a jak pomoci českému hokeji.

Okamžitě po zvolení jste předstoupil před novináře a hned poté jste už vedl jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. Co jste tam řešili?

Řešili jsme pár bodů, které byly neodkladné. Museli jsme odsouhlasit druhou ligu, jaké budou skupiny, termíny valných hromad... Vyměnili jsme si i názory ohledně přestupního řádu. Na úvod jsem řekl, že věřím, že o některých svých názorech ostatní přesvědčím, nebo že oni přesvědčí o svých mě. Musí to ale být pro dobro českého hokeje.

Co vás bude nejvíce zajímat v prvních dnech, týdnech či měsících v nové práci?

Udělám si analýzu, kdo vůbec na svazu pracuje a kolik utrácíme. Musíme se chovat jako v rodině a začít šetřit, je těžké období. Nemůžeme se spoléhat na to, že zavoláme na vládu, ať nám pošlou peníze, ti mají svých problémů dost. Jsou zdražené energie a my některé kluby nemůžeme nechat padnout. Šetřit ale musíme začít u sebe.

Vždy jsem kritizoval sportovní úsek, proto od nich budu chtít vidět analýzu, kolik lidí tam je, kolik jich tam má být, jaká je docházka, kdo neplní své úkoly... Všechny kategorie budou také své nominace zdůvodňovat, ne že si to trenér určí a nikdo jiný do toho mluvit nebude. Musí se umět podívat do očí a říct, proč si vybral určité hráče, to je takový morální mechanismus.

Jsem zastáncem přímých sestupů a postupů. Musíme ale udělat vše pro to, aby tým, který sestoupí, ostatní týmy nerozebraly, aby měli hráči povinnost v týmu zůstat. Nejsme zastánci jednoho klubu, jsme zastánci českého hokeje. Kluby musí ve svých organizacích trénovat tak, aby rodiče neodcházeli, abychom vychovávali konkurenceschopné hráče a měli jsme dobré soutěže. Někdo může říct, že to je dlouhodobý proces, že to nepřijde hned, ale nastavení systému je také kus práce.

Budete na to mít dostatečnou sílu? Vítězství v prvním kole se 31 hlasy ji vašemu mandátu možná dává...

Nebudu operovat silou mandátu, budu operovat fakty. Půjdeme českou cestou, nebudeme hledat jednou ve Finsku, jednou v Rusku, jednou v Kanadě. Když má nějaká země výborné prvky, klidně je do našeho hokeje zapracujeme, ale my musíme vychovávat naše hráče.

Trenéři musí být v klubech pod tlakem. Když trenér nemá výsledky a neumí pracovat pod tlakem, není to trenér. Kluby musí převzít zodpovědnost a sledovat, jak trenér každý den pracuje, já se mohu také přijet podívat, dát nějaká doporučení. Ale budu dělat vše pro to, abychom nenařizovali a nevytvářeli manuály tréninkových procesů. Každý trenér musí vědět, co dělá.

Říkal jste, že budete objíždět kluby a kraje. Předpokládám, že sbalené kufry jste ale ještě neměl. Kdy se do role prezidenta ČSLH pustíte naplno?

V prvním týdnu budu hlavně v telefonické komunikaci s Petrem Břízou a Martinem Urbanem. Další týden už bych chtěl mít jasno, kdy tu musím být a které lidi bych sem chtěl doplnit.

Dá se už říct, na jaké funkce byste chtěl doplnit lidi?

Důležité je heslo „důvěřuj, ale prověřuj“. Budu chtít, aby ředitel desátého patra, kde máme sídlo, zkontroloval všechny věci jako docházky a pracovní morálku. Konference mi navíc zadala, že musím najít auditora a udělat audit. To bude trvat samozřejmě nějaký měsíc trvat. Pak nám čísla ukážou, co je a není v pořádku, chci to vidět od odborníků. Od prvopočátku ale budeme hledat možnosti úpravy - zda potřebujeme tolik lidí na patře, zda potřebujeme tolik aut... Musíme hledat peníze. To je jako doma, když nemáte na auto, jezdíte na kole.

Před začátkem konference jste říkal, že odsud pojedete buď natěšený na oslavu sedmdesátých narozenin, nebo s obřím balvanem. Jak odjíždíte?

Musíme se podívat pravdě do očí, když se člověk přihlásí, chce vyhrát. Nemám sociální sítě, ale mají je rodinní příslušníci, a když jsem tam viděl, že mi dal národ tolik podpory, tak bylo potěšení na mé straně.

Když jsem dovezl medaile, byl jsem kritizovaný, nyní jsem ale dostal uznání zřejmě za svou životní práci, přístup, plnění povinností a morální hodnoty. To mě vedlo k vědomí, že když prohraju, budu odjíždět s tím, že mi dal národ uznání.

Delegáti mi ho v hojném počtu ale dali také a to je právě ten balvan zodpovědnosti. Balvan jsem si ale na záda naložil částečně sám, protože jsem delegátům řekl, že za ně budu bojovat, budu makat a budu se snažit, aby byl český hokej lepší.