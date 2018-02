Hašek, Hejduk a Eliáš. New Jersey ocení v sobotu svou legendu a vyřadí Eliášovo číslo 26

Jako třetí český hokejista v historii se bývalý útočník Patrik Eliáš dočká pocty v podobě slavnostního vyřazení svého čísla klubem NHL. New Jersey vyvěsí šestadvacítku klubového rekordmana ke stropu Prudential Center před duelem s New York Islanders, které se hraje v noci ze soboty na neděli v 1.00 SEČ. Newark 18:00 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Eliáš | Foto: CC BY-SA 3.0

Před třemi roky byl stejně oceněn brankář Dominik Hašek, jehož číslo 39 vyřadilo Buffalo. A od ledna visí u stropu denverské haly Pepsi Center třiadvacítka bývalého kanonýra Colorada Milana Hejduka.

Jednačtyřicetiletý Eliáš strávil v dresu Devils celou svou kariéru v NHL a po téměř roce ho čeká další emotivní okamžik v Prudential Center. „Nemůžu se dočkat, jak si tento výjimečný večer užiju s vámi všemi a s celou svou rodinou. Těším se na to,“ vzkázal Eliáš fanouškům na NJ.com.

Pátý v historii Devils

Bude pátým oceněným hráčem v historii Devils po obráncích Scottu Stevensovi (4), Kenu Daneykovi (3), Scottu Niedermayerovi (27) a brankáři Martinu Brodeurovi (30).

„Je to pro mě obrovská pocta, že budu mezi těmi jmény. Pro hráče to asi je to nejvyšší týmové ocenění, jehož se mu může ze strany klubu dostat. Nesmírně si toho vážím,“ řekl Eliáš už v létě v Brně při rozlučce svého kamaráda Martina Havláta s kariérou.

Se všemi oceněnými legendami Devils Eliáš, který naposledy hrál za Devils v sezoně 2015/16, v New Jersey nastupoval. „U všech těch ceremoniálů jsem samozřejmě byl, takže už tak nějak vím, co to obnáší. Každý na to reaguje jinak, ale pro mě to bude oslava mé kariéry. A nejen pro mě, ale i pro rodinu a mé známé,“ uvedl Eliáš.

V dresu New Jersey debutoval 7. prosince 1995 ještě s číslem 24. Čísla měnil, až mu nakonec zůstala 26. „Je to zajímavý příběh, protože jsem si ji nevybral. Bylo to moje čtvrté číslo. Jako nováček si nemůžete vybírat. Měl jsem i čísla 20, 22 a pak 26, a to už mi zůstalo,“ řekl Eliáš klubovému webu.

Je klubovým rekordmanem v počtu branek (408), asistencí (617), bodů (1025), branek v přesilových hrách (113), bodů v početních výhodách (333) i vítězných gólů (80).

V play off drží maxima v počtu gólů (45), přihrávek (80), bodů (125) a branek (21) i bodů (52) v přesilovkách. O další se dělí s šesti vítěznými trefami se Scottem Stevensem, Petrem Sýkorou, Claudem Lemieuxem a Jamiem Langenbrunnerem. Stanleyův pohár s týmem vyhrál v letech 2000 a 2003.

Slzám se neubrání

Eliáš už loni 8. dubna v Prudential Center prožil emotivní loučení s kariérou, které vyšlo při posledním duelu sezony rovněž proti New York Islanders. Tehdy před ceremoniálem se svým osudovým týmem absolvoval i předzápasové rozbruslení. Definitivní konec v NHL oznámil měsíc předtím.

Tehdy jej dojala příchodem na červený koberec manželka Petra s dcerami, nyní už sedmiletou Sophií Gabriellou a čtyřletou Kailou Patricií. „Držel jsem se, dokud nepřišly holky. Nečekal jsem to. Věděl jsem, že mluvili o něčem speciálním. Jsou to samozřejmě pro mě nejdůležitější lidé, které si můžu přát,“ řekl tehdy Eliáš zámořským médiím.

Teď už ví o účasti rodiny i spoluhráčů včetně Jasona Arnotta a Petra Sýkory přímo při ceremoniálu dopředu, ale dají se očekávat podobné slzy dojetí. Neměl k nim daleko ani ve čtvrtek, kdy hodil čestné buly před duelem New Jersey s Minnesotou.

„Lidé se mě ptají, co je pro mě největší úspěch v kariéře. Tím pro mě je, že jsem vydržel v jednom týmu celou kariéru v NHL. Jsem na to opravdu pyšný. Dostalo se mi hrozně moc lásky a respektu od zdejších lidí. Člověk si to nejvíce uvědomí, když skončí,“ dodal Eliáš.