Jaká je budoucnost trenéra házenkářek Dahla u reprezentace? Prodloužení smlouvy zatím nepodepsal

Jen pár minut po prohře s Nizozemskem, která definitivně připravila házenkářky o postup na olympijské hry, přišel kouč Bent Dahl před české novináře. A zaskočil nejen je, ale i fanoušky a funkcionáře tím, že naznačil svůj konec u národního týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o nejisté budoucnosti trenéra české reprezentace házenkářek Benta Dahla

„Možná jsem při přípravě trochu podcenil psychickou náročnost zápasů o olympijské hry. Přijímám proto plnou odpovědnost a vyvodím z toho i osobní důsledky. To se týká i mé smlouvy, která končí v létě, uvidíme,“ prozradil Dahl

Norský kouč o tom poté mluvil se samotnými hráčkami - ty ale jednání uvnitř týmu komentovat nechtěly.

„Za mě jsou to interní záležitosti, na které nebudu odpovídat,“ prohlásila Markéta Jeřábková.

„Já bych se k tomu nevyjadřovala“ Kamila Kordovská (Házenkářka české reprezentace)

„Já bych se k tomu nevyjadřovala,“ potvrdila slova levé spojky Kamila Kordovská.

Poté, co Česko olympijskou kvalifikaci zakončilo jasnou výhrou nad Argentinou, už Bent Dahl mluvil trochu mírněji...

„Mluvil jsem v emocích a byl jsem ovlivněn neúspěchem. Ještě jsem se nerozhodl. Musíme být s hráčkami propojenější, to je úkol i pro svaz. Potřebujeme více peněz a pracovat v širším realizačním týmem,“ přeje si Dahl.

Jisté je, že v červnu Dahlovi skončí smlouva. A zatímco kouč, který na klubové úrovni vede rumunskou Valčeu, si není jistý, svaz by ji rád prodloužil. Vždyť zkušený trenér dovedl Česko na mistrovství světa i Evropy - na světovém šampionátu navíc týmu pomohl k 8. příčce a vyrovnání historicky nejlepšího českého umístění na turnaji.

České házenkářky na závěr olympijské kvalifikace rozstřílely Argentinu, do Paříže se ale nepodívají Číst článek

„S trenérem máme jasnou dohodu. Už před kvalifikací jsme se několikrát sešli a v následujících týdnech se k vyjednávání vrátíme. Trenér Dahl k reprezentaci přinesl to, co jsme očekávali a to, co jsme chtěli. Já budu rád, když bude Bent pokračovat,“ řekl šéf Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.

Odpověď na otázku „Co dál s Dahlem?“ by mohla přijít za pár týdnů. I příští sezona bude pro házenkářky důležitá. V Maďarsku odehrají základní skupinu mistrovství Evropy, následně je čeká i baráž o opětovnou účast na světovém šampionátu.